«Йокерит» - «Амур», 26 ноября 2019: онлайн-трансляция матча регулярного чемпионата России по хоккею КХЛ

И снова «Амуру» будет не до шуток. После очень непростого матча с «Барысом», в котором «тигры» буквально выгрызли победу у казахстанских «барсов», «Амур» переезжает в Финляндию, где сыграет матч-реванш с местным «Йокеритом». В прошлом поединке хабаровчане разгромили «джокеров» на своем льду, сейчас «шуты» всерьез настроены отыграться.

О СОПЕРНИКЕ

«Йокерит», или если переводить с финского: «джокеры», или «шуты». Финский клуб, который был основан в 1967 году одним строителем и двумя художниками. С тех пор «шуты» шесть раз становился чемпионами Финляндии, четыре раза побеждали в Финской Элитной Лиге. Клуб - обладатель Кубка Европы в 1995 и 1996 году, обладатель Континентального Кубка 2003 года и многих других наград.

Главная проблема «Йокерита» сегодня – стабильность. Если посмотреть со стороны, финский клуб довольно перспективен. У него нет проблем с финансированием (по крайней мере, об этом не говорят), он может брать легионеров столько, сколько вздумается, но сегодня «Йокерит» идет на восьмом месте в западной конференции КХЛ. Он может выиграть у достаточно сильного соперника, такого, как московское «Динамо», и проиграть приморскому «Адмиралу». Предсказать, как он проведет очередную встречу, практически невозможно – «джокеры» они и есть «джокеры».

- Похоже, что в «Йокерите» смирились с ролью середняка на фоне богатых российских клубов – эта команда обучена, здорово умеет как сушить игру, так и разыгрывать комбинации в атаке, но ей очень недостает стабильности, которая могла бы превратить «джокеров» в полноценный топ-клуб. «Йокерит» - один из самых неудобных соперников для «Амура», - резюмируют в пресс-службе ХК «Амур».

«Йокерит» недавно завершил свое турне по Дальнему Востоку, выиграл у китайского «Куньлуня РС», по буллитам уступил «Адмиралу», пережил разгром от хабаровского «Амура», сам разгромил челябинский «Трактор». Уже дома финны уничтожили московское «Динамо» и опять-таки по буллитам уступили «Локомотиву». Отыграться в родной «Хартвалл Арене» «джокерам» очень хочется, тем более что они не забыли обидное свое поражение (4:1) от хабаровской команды.

СОСТАВ КОМАНДЫ

Нападающие: Анттила Марко 12,, Иконен Хенри 48, Йоэнсуу Ессе 6, Контиола Петри 27, Мяеналанен Саку 80, Ниеми Мика 22, Норман Джон 37, О'Нилл Брайан 21, Оксанен Ахти 9, Пильстрём Антти 41, Регин Петер 93, Савинайнен Вели-Матти 19, Хаапала Хенрик 25, Халме Алекси 72, Хирвонен Конста 26, Мозес Стив 11.

Защитники: Грант Алекс 51, Кивистё Томми 4, Лауридсен Оливер 7, Лёв Виктор 50, Лепистё Сами 18, Лехтонен Микко 44, Рясянен Эмели 77, Эронен Тему 42.

Вратари: Калниньш Янис 98, Ниеми Антти 31.

Травмированы по состоянию на 25 Ноября 2019:

Енсен Никлас 71 – нападающий.

ПОСЛЕДНИЕ МАТЧИ

«Амур» и «Йокерит» очно встречались 10 раз, семь раз выигрывали «джокеры». Три раза – «Амур». Исход 4 встреч решался в серии буллитов. Последний матч прошел в Хабаровске 17 ноября и завершился победой «Амура» 4:1.

ПРОГНОЗЫ БУКМЕКЕРОВ

Мнения букмекеров разнятся, кто-то считает однозначным фаворитом «Йокерит», который в этом году весьма неплохо проводит сезон, и не дают шансов «Амуру» - все-таки предпоследнее место в конференции. Также «Йокерит» в очных встречах не раз разносил «тигров», и повторить это на домашней арене не составит труда для финнов. Но это если не принимать в расчет того, что «Амур» сейчас бьется за место в плей-офф и вытягивает даже безнадежные матчи, такие, например, как с «Магниткой» или «Барысом».

«КП» - Хабаровск» будет вести онлайн-трансляцию матча «Йокерит» - «Амур» - 26 ноября с 19:30 по московскому времени (27 ноября в 02:30 по хабаровскому времени).

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