2019-11-27T06:35:04+03:00
Это - Хабаровск!

Хабаровские кикбоксеры покажут, кто главный на ринге

Прямой эфир 27 ноября на частоте 88,3 FM
Константин ТЕРЕХОВУльяна КОСКИНАЭдуард ГРИЩУК
Поделиться:
Хабаровские кикбоксеры покажут, кто главный на рингеХабаровские кикбоксеры покажут, кто главный на рингеФото: Борис КОКУРИН
Изменить размер текста:

Седьмого декабря в Хабаровске состоится турнир по профессиональному кикбоксингу среди спортсменов Дальнего Востока. Всего ожидается 10 боев. В гостях радио «Комсомольская правда»-Хабаровск» - директор промоутерской компании «Кикбоксинг PRO», старший тренер хабаровской городской Федерации кикбоксинга Евгений Чижиков и мастер спорта России по кикбоксингу, девятикратный призёр первенства России, победитель первенства мира 2014, серебряный призёр первенства мира 2016 Павел Куклин. С 8 утра выяснили, как попасть на соревнования, приедут ли к нам в город именитые кикбоксеры. А также узнали, в каком возрасте нужно отдавать ребенка в секции единоборств.

Хабаровские кикбоксеры покажут, кто главный на ринге Фото: Сергей ПЯТКОВ

Хабаровские кикбоксеры покажут, кто главный на рингеФото: Сергей ПЯТКОВ

Хабаровск эфир 27_11_19 08-00 - 09-00

00:00
00:00

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
Региональная студия 8 (4212) 75-25-05+7 (909) 852-33-22+7 (909) 852-33-22
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Соцработники в Хабаровском крае бесплатно присматривают за детьми
В Россельхозбанке действуют повышенные ставки по вкладам в рублях
Суд в Хабаровском крае отменил подросткам условное лишение свободы
В Облучье Еврейской автономии после сбоя заработала котельная
Оштрафованного хабаровчанина газовщики поставили на особый контроль
В Биробиджане девять домов останутся без воды 28 ноября
В Хабаровске пьяные супруги устроили дебош в самолете
В Хабаровском крае на «черных» рыбаков завели 102 уголовных дела
Хабаровским школьникам подарят учебники по «Основам православной культуры»
В Комсомольске автобусы временно не будут ездить по маршруту №34
В ЕАО выплаты пострадавшим во время наводнения заканчиваются
В Хабаровске в аварию попали три иномарки, пострадал пассажир
В Хабаровске торжественно откроют самый большой на Дальнем Востоке каток
Комсомольскую фигурантку по делу о распространении порнографии снова задержали
Хабаровчанам напомнили - налоги нужно заплатить до 2 декабря
Погода на 1 декабря в Хабаровском крае приготовила небольшое потепление
«Газом на спор подышал»: в Биробиджане возле гаража нашли бездыханное тело школьника
В Хабаровском крае студентам из числа коренных народов выплатят стипендию
Комсомольчанку, осужденную за убийство мужа, лишили родительских прав
Погода в Хабаровске на 27 ноября 2019 года: днем до -14, без осадков
В ЕАО при пожаре в частном доме один мужчина выжил, один погиб
В Биробиджане передали вещи многодетной семье, пострадавшей при пожаре