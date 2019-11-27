Хабаровские кикбоксеры покажут, кто главный на ринге

Седьмого декабря в Хабаровске состоится турнир по профессиональному кикбоксингу среди спортсменов Дальнего Востока. Всего ожидается 10 боев. В гостях радио «Комсомольская правда»-Хабаровск» - директор промоутерской компании «Кикбоксинг PRO», старший тренер хабаровской городской Федерации кикбоксинга Евгений Чижиков и мастер спорта России по кикбоксингу, девятикратный призёр первенства России, победитель первенства мира 2014, серебряный призёр первенства мира 2016 Павел Куклин. С 8 утра выяснили, как попасть на соревнования, приедут ли к нам в город именитые кикбоксеры. А также узнали, в каком возрасте нужно отдавать ребенка в секции единоборств.

Хабаровские кикбоксеры покажут, кто главный на рингеФото: Сергей ПЯТКОВ