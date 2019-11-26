В правительстве Хабаровского края озаботились судьбой «Амурстали»

Вечером 25 ноября в краевом правительстве состоялось расширенное заседание, посвященное положению металлургической отрасли, и в честности ситуации, в которой оказались завод «Амурсталь» и ГК «Торэкс», где на прошлой неделе прошли обыски. Собрались не из праздного интереса. Краевое правительство в числе прочих несет ответственность за развитие металлургического комплекса в «городе президентского внимания». При этом, как отметил исполняющий обязанности председателя правительства края Юрий Золочевский, власти региона в списке поручений президента Владимира Путина идут под номером один.

- До сих пор правительство края в этом отношении работало в плотной связке с группой компаний «Торэкс», - подчеркнул Юрий Золочевский, открывая заседание. - Связано это в первую очередь с тем, что компания никогда не обращалась за помощью и не требовала каких-либо преференций, развиваясь самостоятельно.

Однако помощь «Торэксу» все же потребовалась. С просьбой о проведении совещания в правительство обратилось само руководство компании. Откликаясь на просьбу предпринимателей, в правительстве собрались все заинтересованные стороны: чиновники, представители банковского сектора — кредиторы компании, представители ресурсоснабжающих организаций и руководство «Торэкс-Хабаровск» и завода «Амурсталь». Стороны собрались, чтобы выработать комплекс мероприятий для того, чтобы не допустить остановки производства. Коротко проблема такова: банки приостановили финансирование компаний после того, как 17 ноября там прошли обыски. Об этой ситуации собравшимся рассказал заместитель генерального директора по безопасности ООО «Торэкс-Хабаровск» Дмитрий Козлов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/746049" frameborder="0"></iframe> Торэкс.

- В результате освещения ситуации в местных и федеральных СМИ, которые показали видеозапись с сотрудниками ОБЭП, проводящими выемку документов на заводе, кредитующие банки практически в этот же день остановили текущее финансирование, - отметил он. - Иностранные и отечественные клиенты уже на протяжении недели «встали на паузу». Исполнение контрактов находится под угрозой. Более того, поставщики металлолома и материалов приостановили отгрузку в адрес нашего предприятия. Из-за отсутствия металлолома завод через 10 дней будет полностью остановлен. Последствия от прекращения деятельности металлургического завода будут достаточно печальны, тем более что в Комсомольске уже на протяжении недели держатся минусовые температуры. Ограничение любых энергоресурсов в таких условиях означает абсолютную остановку завода. Стоимость восстановления оборудования после остановки в зимних условиях, по предварительным расчетам, обойдется в сумму не менее 1,5 миллиарда рублей. При этом сама возможность восстановления наступит только при положительных температурах.

Представители банка приостановление кредитных траншей подтвердили. Главная причина с их стороны — невыясненный статус одного из поручителей - Николая Мистрюкова, которого подозревают в совершении уголовного преступления. Представители банковского сектора потребовали от компании предоставления дополнительного обеспечения, в качестве которого готовы рассмотреть поручительство края. В правительстве региона к требованию банкиров отнеслись с пониманием.

- Власти региона готовят документы по созданию залогового фонда, - отметил Юрий Золочевский. - Эти документы сейчас находятся в прокуратуре на согласовании. Через некоторое время край сможет предоставлять залог в качестве дополнительного обеспечения. В фонд войдут объекты и имущество, которое находится сейчас в краевой собственности. Общая стоимость имущества составляет порядка 130 миллиардов рублей.

В свою очередь представители банков выразили готовность рассмотреть вариант решения ситуации с созданием залогового фонда. Группа компаний «Торэкс» оценивает потребность в заемном финансировании оборотных средств на сумму в пять миллиардов рублей. На сегодня потребности компании удовлетворены в объеме трех миллиардов четырехсот миллионов рублей.