Гори оно синим пламенем: в Хабаровском следственном изоляторе потренировались тушить пожар

Пожар всегда ЧП, а пожар в помещении в котором полно людей, и их даже нельзя вывести на улицу это чрезвычайное происшествие в квадрате. Если такое произойдет в реальности, жертв можно избежать, если только все службы сработают идеально. Именно поэтому в следственном изоляторе регулярно проходят учения, на которых пожарные и сотрудники УФИН отрабатывают действия при пожаре.

Гори оно синим пламенем: в Хабаровском следственном изоляторе потренировались тушить пожарФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

На этот раз вводная простая: короткое замыкание в сушилке вызвало возгорание одежды, дым почувствовал дежурный по этажу и попытался затушить пламя огнетушителем – не вышло. Пламя перекинулось дальше. Сотрудник сообщил о происшествии дежурной смене, те вызвали пожарных, и приступила к эвакуации заключенных.

Задача не самая простая, в СИЗО сидят разные люди: кто-то только ждет решения суда, а кто-то идет по этапу за убийство. Выгони таких на улицу, как минимум несколько смогут воспользоваться ситуацией и попытаться сбежать.

Гори оно синим пламенем: в Хабаровском следственном изоляторе потренировались тушить пожарФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Это элементарная психология заключенных - утверждают специалисты. Если есть возможность, побегут даже те, кто уже на следующий день должен будет выйти на свободу – были случаи. Так что при эвакуации, а она должна пройти в очень сжатые сроки, все это надо учитывать.

Тем временем в изолятор уже прибыли расчеты пожарно-спасательного гарнизона. Первым делом пожарные приступили к разведке обстановки – им надо было найти очаг возгорания, и осмотреть все помещения – не осталось ли там людей, которые могли потерять сознание от дыма.

Гори оно синим пламенем: в Хабаровском следственном изоляторе потренировались тушить пожарФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

- Основные силы были направленны на поиск оставшихся в помещениях людей, а также защиту путей их эвакуации. Пожарные звеньями газодымозащитной службы проложили по основным лестничным маршам рабочие линии, а также установили автолестницу к окнам второго этажа. Персонал учреждения сообщил расчетам точное количество отсутствующих осуждённых, а также возможные места их нахождения. После чего, все пострадавшие были спасены и переданы медикам, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Тушение виртуального пожара тоже много времени не заняло, «пламя» потушили быстро и с минимальным ущербом для следственного изолятора.

Гори оно синим пламенем: в Хабаровском следственном изоляторе потренировались тушить пожарФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

- Данный объект расположен в центре города и находится в окружении жилого массива. При развитии пожара до крупных размеров, существует угроза для рядом стоящих строений. Кроме того, это режимный объект, что также накладывает свои особенности на проведение работ по ликвидации последствий возгораний. В рамках учения мы отработали алгоритмы единой системы управления действий, как персонала учреждения, самих осужденных, так и сотрудников пожарно-спасательных подразделений при возникновении пожара. Отработан порядок действий подразделений пожарной охраны, при проведении эвакуации и спасения пострадавших. А также осуществлена отработка плана тушения пожара на данный объект с осмотром всех интересующих объектов, помещений, источников противопожарного водоснабжения и первичных средств пожаротушения. Поставленные цели были успешно достигнуты, - подчеркнул Александр Анистенков, заместитель начальника 21 пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Гори оно синим пламенем: в Хабаровском следственном изоляторе потренировались тушить пожарФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Не обошлось и без замечаний, все они были записаны и переданы руководству хабаровского СИЗО №1 для последующего устранения.