2019-11-27T06:58:15+03:00
Общество

Квартирный вопрос для сирот Хабаровского края решают со скрипом

Несмотря на все усилия властей, жилья для всех не хватит
Евгения МОЛОТОВА
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Квартирный вопрос для сирот Хабаровского края решают со скрипомКвартирный вопрос для сирот Хабаровского края решают со скрипомФото: Евгения МОЛОТОВА
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Закон, гарантирующий детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, жилье, принят на федеральном уровне. А исполнение его возложено на власти субъекта, или, по-русски говоря, на краевое правительство. В нашем регионе программа предоставления жилья сиротам в течение целого ряда лет буксовала. Собственно, она и сейчас не развивает крейсерской скорости. Так, некоторые из льготников ждут свои квартиры уже более десяти лет, а общее число ожидающих своего жилья уже перевалило за четыре с половиной тысячи человек - в списке очередников 4839 человек. И тенденции к существенному уменьшению очереди не видно.

В конце сентября текущего года правительство объявило очередной тендер по закупке квартир для детей-сирот.

- Квартиры планируется приобрести в Комсомольске-на-Амуре, Хабаровске, поселках Чегдомын и Солнечный, - рассказали в краевом министерстве имущественных отношений. - Максимальная цена контракта за одну квартиру от 28 до 48 квадратных метров в зависимости от территории составляет от 799 тысяч до 2 миллионов 300 тысяч рублей. Всего в рамках конкурса планируется приобрести 24 квартиры. Ранее краевым правительством уже приобретено 45.

Для сирот на улице Аэродромной возведен многоквартирный девятиэтажный дом. Но сдать его в эксплуатацию так и не смогли - помешали изменения в законодательстве о приемке домов в эксплуатацию. Дом на Аэродромной соседствует с аэродромом школы ДОСААФ и, следовательно, должен пройти дополнительную экспертизу по уровню шума.

- Были внесены изменения в законодательство в части определения приаэродромной территории к аэродромам, находящимся в черте города, - прокомментировала ситуацию Наталья Лыскова, начальник управления жилищного строительства Хабаровского края. - Аэродромом ДОСААФ этот вопрос пока не разграничен.

Но даже если бы дом соответствовал всем требованиям, очередники получили бы в нем только четверть квартир, таково требование «социализации сирот». Трудно сказать, в какой социализации могут нуждаться люди, покинувшие стены казенных учреждений десять лет назад, но требование, даже не самое логичное, подлежит исполнению.

Напомним, в начале июня текущего года группа активистов из числа сирот-очередников объявила голодовку под стенами белого дома. В ходе переговоров Александр Федосов, зампред правительства Хабаровского края по социальным вопросам пообещал, что до конца года ключи от собственных квартир получат 580 сирот.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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