Шестого декабря в Хабаровском музыкальном театре состоится долгожданная премьера спектакля «Обыкновенное чудо». Это знаменитая пьеса-сказка Евгения Шварца. Тридцать лет назад одноименный музыкальный фильм в постановке Марка Захарова завоевал всенародную любовь. В гостях - солисты театра Никита Туранов и Александра Бичурова. В 9 утра приоткрыли завесу тайны премьеры, поговорили о жизни артистов и, конечно, в музыкальный четверг солисты музыкального театра порадовали нас живым исполнением композиций.

Солисты Хабаровского музыкального театра в гостях у радио «Комсомольская правда»-Хабаровск»Фото: Сергей ПЯТКОВ