2019-11-27T07:59:52+03:00
Спорт

Сегодня мы были мальчиками для битья: Александр Гулявцев, главный тренер хабаровского «Амура» об игре с «Йокеритом»

По мнению наставника «тигров» это был один из самых провальных матчей в этом выезде [фото, видео]
Василий ЗАДУНАЕВ
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Сегодня мы были мальчиками для битья: Александр Гулявцев, главный тренер хабаровского «Амура» об игре с «Йокеритом». Фото ХК «Йокерит»Сегодня мы были мальчиками для битья: Александр Гулявцев, главный тренер хабаровского «Амура» об игре с «Йокеритом». Фото ХК «Йокерит»
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Две недели назад, в Хабаровске все болельщики радовались – «Амур» на льду «Платинум-Арены» одолел одну из непростых команд западной конференции финского «Йокерита». Счет вышел разгромный – 4:1, никто и предположить не мог, что на ответной игре в Хельсинки он будет таким же, но только в пользу «джокеров».

Сегодня мы были мальчиками для битья: Александр Гулявцев, главный тренер хабаровского «Амура» об игре с «Йокеритом». Фото ХК «Йокерит»

Сегодня мы были мальчиками для битья: Александр Гулявцев, главный тренер хабаровского «Амура» об игре с «Йокеритом». Фото ХК «Йокерит»

«Амур» на льду домашней арены «шутов» смотрелся слабо, безынициативно и совсем не был похож на команду, которая в этом выезде достойно противостояла не самым слабым клубам лиги. Достаточно посмотреть статистику, чтобы стало понятно – «Амур» в этом матче почти не играл. Вот только один показатель - броски в створ ворот: хозяева - 36, гости – 13. Как говориться без комментариев.

Сегодня мы были мальчиками для битья: Александр Гулявцев, главный тренер хабаровского «Амура» об игре с «Йокеритом». Фото ХК «Йокерит»

Сегодня мы были мальчиками для битья: Александр Гулявцев, главный тренер хабаровского «Амура» об игре с «Йокеритом». Фото ХК «Йокерит»

- Мы провели сегодня плохой матч во всех компонентах: и в движении, и в голевых ментах – «Йокерит» нас сегодня переиграл полностью. Предопределили матч удаления – «Йокерит» забил три гола в большинстве и именно они заставили нас совершать ошибки, которые привели к этим удалениям. Мы сегодня были, можно сказать мальчиками для битья. С такой результативностью бросков, активностью бросков много не забьешь. Могу отчасти занести в актив второй период. Начали хорошо, активно играть, забили гол и сравняли счет, но повторюсь, что играть нужно от первой и до последней минуты именно командой. Я всегда говорю когда мы проигрываем: видно что команда билась, команда играла в достаточно хороший хоккей, но проиграла, так вот сегодня я такого сказать не могу, - отметил Александр Гулявцев, главный тренер ХК «Амур».

Сегодня мы были мальчиками для битья: Александр Гулявцев, главный тренер хабаровского «Амура» об игре с «Йокеритом». Фото ХК «Йокерит»

Сегодня мы были мальчиками для битья: Александр Гулявцев, главный тренер хабаровского «Амура» об игре с «Йокеритом». Фото ХК «Йокерит»

Понятно, что выездные игры отобрали у игроков «Амура» очень много сил, а последний семичасовой перелет «Нур-Султан – Хельсинки» накануне матча реванша и вовсе мог стать соломинкой, которая переломила хребет верблюду. Но если команда заявляет, что готова бороться за место в плей-офф, то надо терпеть и сражаться до конца, невзирая на трудности. Тем более в предыдущих встречах мы видели, что «Амур» на это способен.

Сегодня мы были мальчиками для битья: Александр Гулявцев, главный тренер хабаровского «Амура» об игре с «Йокеритом». Фото ХК «Йокерит»

Сегодня мы были мальчиками для битья: Александр Гулявцев, главный тренер хабаровского «Амура» об игре с «Йокеритом». Фото ХК «Йокерит»

Ждем команду дома, следующую игру «тигры» проведут 30 ноября на льду родной «Платинум-Арены» со «Спартаком». Будем надеяться что «Амур» соберется с силами и продолжит радовать своих болельщиков упорной борьбой на площадке.

Jokerit - Amur press 26.11.2019.Видео ХК "Йокерит"

ИСТОЧНИК KP.RU

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