«СКА-Нефтяник» успешно отыграл выездную серию, закончив ее без поражений. Хотя встреча с красноярским «Енисеем» и могла закончиться для хабаровской команды первым в этом чемпионате проигрышем, но «армейцы» собрались и на классе «вытянули» игру вничью. Сейчас действующий чемпион России вернулся в Хабаровск, и готовиться к матчу с еще одним претендентом на свою корону – кемеровским «Кзбассом».

СКА-Нефтяник Кузбасс , 27 ноября 2019: прямая онлайн-трансляция матча XXVIII Чемпионата России в Суперлиге по хоккею с мячом, I этап (видео).

О СОПЕРНИКЕ

Команда «Кузбасс» была создана в 1948 году. Клубные цвета: оранжево-черные и черно-белые. Базируется в Кемерово. В элитном дивизионе чемпионата страны выступает с 1956 г. (кроме 1986г.). В 63-х чемпионатах «Кузбасс» провел 1656 матчей: Лучший бомбардир команды - Вадим Стасенко (602 мяча). Рекордсмен клуба за сезон - Павел Рязанцев (62 мяча, сезон 20011/12 гг.). Больше всех игр в чемпионатах страны за команду провел Сергей Тарасов - 538 матчей.

В этом сезоне, как считают специалисты, кемеровчане реально готовы претендовать на место в тройке лидеров чемпионата страны. Последний раз бронзовые медали чемпионата «Кузбас» получал в сезоне 2009/10 годов. Затем у команды начались тяжелые времена связанные, прежде всего с недостатком финансирования.

- Клуб был вынужден сделать ставку на собственных воспитанников. А процесс роста и мужания, как известно, долог и сложен. Тем не менее, в последние два сезона кемеровская дружина смогла не только вернуть к себе уважение со стороны соперников и болельщиков, но и заявить о себе, как о потенциальном фаворите! Справедливости ради, необходимо еще раз отметить, что, продекларировав ставку на «своих», «Кузбасс» не отказался от «иногородцев». Чего при этом нельзя отнять у наставников команды, так этого того, что им, кропотливым методом проб и ошибок, удалось создать крепкий, боеспособный коллектив – сплав молодости и опыта, исповедующий зрелищный атакующий хоккей, - рассказали в пресс-службе «СКА-Нефтяника».

Тем не менее, у команды проблемы со стабильностью. И в прошлом году и в этом матч на матч не приходится. Тем не менее амбиции у «шахтеров» серьезные и по словам наставника «шахтеров» бороться они будут именно за титул Чемпиона России.

- Если смотреть на турнирную таблицу, то пока у «Кузбасса» все складывается не плохо. Правда, есть одно но. У команды проглядывает ее старая болезнь. Делая ставку на атаку, кемеровчане явно недорабатывают в обороне. И, если в матчах с середняками и аутсайдерами огрехи в защите выглядят некритичными, то во встречах с командами более высокого уровня незамедлительно возникают проблемы. Причем, даже в играх на домашнем льду. Как бы то ни было, сбрасывать «Кузбасс» со счетов никак нельзя. Кемеровчане быстры и агрессивны. Принимая во внимание, что у них было гораздо больше времени на отдых, измотанным гостевым турне хабаровчанам, необходимо держать это в уме. Кроме того, сибиряки еще и злопамятны. Как-никак, а за последние девять лет «Кузбасс» смог обыграть армейцев только один раз в 18 матчах, - подчеркнули в хабаровском клубе.

СОСТАВ КОМАНДЫ

Вратари: Гах Яков 22, Морозов Сергей 30, Сагайдак Эдуард 33, Воронков Евгений 44, Блинков Максим 55.

Защитники: Козлов Семён 3, Хроменков Андрей 14, Яковлев Григорий 16, Яковлев Данил 27, Борисенко Денис 28, Горячев Денис 29, Коленко Яков 71, Якушев Павел 74, Котляренко Игорь 86, Балашов Алексей 93, Савельев Артём 99.

Полузащитники: Ростовцев Глеб 4, Жаукенов Василий 7, Репях Артём 8, Игошин Денис 9, Каланчин Владимир 11, Удовенко Михаил 13, Крюков Владимир 18, Земцов Олег 19, Тарасенко Климентий 20, Бондин Илья 21, Павенский Богдан 23, Криушенков Денис 25, Азаров Артём 36, Цихоня Никита 42, Прокудин Владимир 43, Воеводский Сергей 50, Москаленко Михаил 57, Оборнев Константин 67, Чумаков Кирилл 72, Фёдоров Григорий 89, Малинка Данил 91.

Нападающие: Девятых Кирилл 15, Стасенко Вадим 17, Швецов Вячеслав 70, Пятов Эдвард 73, Воронин Алексей 77.

Игроки в составе "Кузбасса" с опытом выступления за СКА: В. Жаукенов, К. Тарасенко.

Игроки в составе СКА с опытом выступления за "Кузбасс": А. Антипов

ПОСЛЕДНИЕ МАТЧИ СОПЕРНИКОВ

24.09.2019. «СКА-Нефтяник» - «Кузбасс» - 6:4. Красноярск. Кубок России (предварительный этап)

08.03.2019. «СКА-Нефтяник» - «Кузбасс» - 6:1. Хабаровск. Чемпионат России (1/4 финала)

05.03.2019. «Кузбасс» - "СКА-Нефтяник» - 4:6. Кемерово. Чемпионат России (1/4 финала)

ПРОГНОЗЫ БУКМЕКЕРОВ

Не смотря на то что «Кузбасс» сейчас занимает 4 строчку турнирной таблицы, в этом матче он явным фаворитом не является – отмечают специалисты. Стоит учитывать, что 5 из 6 матчей кемеровчане провели дома, и это позволило им набрать очки. Свой лед они знают, и играть на нем умеют. Но теперь встреча пройдет в Хабаровске в местной арене «Ерофей» и «СКА-Нефтяник» еще не забывшие свою странную игру с «Енисеем» в которой они едва не уступили красноярцам будут готовы к борьбе и наверняка постараются доказать своим болельщикам что статус действующих Чемпионов России у них не случайно.

«КП» - Хабаровск» будет вести онлайн-трансляцию матча «СКА-Нефтяник» - «Кузбасс» с 19:00 по хабаровскому времени.