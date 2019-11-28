Ледяные дворы: хабаровские «управляйки» забыли про свои обязанности

Снегопад в Хабаровском крае закончился еще в прошлую субботу. А дворы по всей видимости управляющие компании не собираются убирать. Причем не ото снега, а ото льда. Эта проблема не одной дворовой территории. А между тем, жители платят за уборку каждый месяц. В квитанции есть такая статья, как «содержание и текущий ремонт многоквартирного дома». Как заставить выполнять свои обязанности коммунальщиков рассказала заместитель начальника главного управления - начальник управления госжилнадзора краевого правительства Виктория Кашевская.

Ледяные дворы: хабаровские «управляйки» забыли про свои обязанностиФото: Сергей ПЯТКОВ