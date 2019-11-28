ТОСы: хабаровчане объединятся для благоустройства города

Хабаровчане получат возможность создать территории общественного самоуправления. Ожидается, что первые ТОСы появятся уже до конца текущего года. Раньше такое право имели только районы. Объединившись граждане смогут выставлять свои проекты по благоустройству территории, строительству детских площадок, скверов и много другое на конкурс и получать гранты на их реализацию. Однако прежде чем создать ТОС предстоит небольшая процедура регистрации. Подробней об этом и не только рассказал заместитель мэра Хабаровска по связям с общественностью и средствами массовой информации Денис Митрофанов.

ТОСы: хабаровчане объединятся для благоустройства городаФото: Сергей ПЯТКОВ