2019-11-29T08:36:25+03:00
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ТОСы: хабаровчане объединятся для благоустройства города

Прямой эфир 29 ноября на частоте 88,3 FM
Константин ТЕРЕХОВУльяна КОСКИНАЭдуард ГРИЩУК
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ТОСы: хабаровчане объединятся для благоустройства городаТОСы: хабаровчане объединятся для благоустройства городаФото: Борис КОКУРИН
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Хабаровчане получат возможность создать территории общественного самоуправления. Ожидается, что первые ТОСы появятся уже до конца текущего года. Раньше такое право имели только районы. Объединившись граждане смогут выставлять свои проекты по благоустройству территории, строительству детских площадок, скверов и много другое на конкурс и получать гранты на их реализацию. Однако прежде чем создать ТОС предстоит небольшая процедура регистрации. Подробней об этом и не только рассказал заместитель мэра Хабаровска по связям с общественностью и средствами массовой информации Денис Митрофанов.

ТОСы: хабаровчане объединятся для благоустройства города Фото: Сергей ПЯТКОВ

ТОСы: хабаровчане объединятся для благоустройства городаФото: Сергей ПЯТКОВ

Денис Митрофанов 29_11_19

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ИСТОЧНИК KP.RU

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