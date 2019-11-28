2019-11-28T09:17:53+03:00
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Хабаровчане впервые покажут на сцене Городского дворца культуры балет «Щелкунчик»

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Константин ТЕРЕХОВУльяна КОСКИНАЭдуард ГРИЩУК
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Хабаровчане впервые покажут на сцене Городского дворца культуры балет «Щелкунчик»Хабаровчане впервые покажут на сцене Городского дворца культуры балет «Щелкунчик»Фото: Борис КОКУРИН
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На этой неделе в Городском дворце культуры состоится показ сказки-балета «Щелкунчик». Это уникальный проект для Хабаровска. Основные исполнители – участники детских творческих коллективов. Всего заняты 100 человек. О премьере, современных решениях в спектакле и не только расскажут гости радио «Комсомольская правда»-Хабаровск». В 9 утра к нам студию заглянут директор «Хабаровского центра хореографического искусства» Елена Кудреватых и хореограф-постановщик Лилия Попова.

Хабаровчане впервые покажут на сцене Городского дворца культуры балет «Щелкунчик» Фото: Администрация Хабаровска

Хабаровчане впервые покажут на сцене Городского дворца культуры балет «Щелкунчик»Фото: Администрация Хабаровска

Кстати, сказку-балет «Щелкунчик» можно посмотреть 8 и 15 декабря в ГДК. Подробная информация по приобретению билетов по телефонам 21-54-85 или 21-64-04.

ИСТОЧНИК KP.RU

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