В Хабаровском крае мужчина едва не умер, блуждая в поисках Амурска

Логистика маршрута Литовко – Амурск получилась сложной и едва не стоила мужчине жизни. Итак, сам путешественник живет на станции Литовко, что под Комсомольском-на-Амуре. в прошлый четверг он сел на поезд для того, чтобы до ехать до города Амурска, для этого ему надо было выйти на станции Мылки, но он проспал и свою остановку пропустил. Может проводники не досмотрели, может сам он чего-то не понял. Так или иначе выйти ему пришлось в городе юности.

Оттуда до места назначения ходит междугородний автобус, но как выяснилось лишних денег у мужчины не было, и он решил идти пешком. Его даже не смутило что в это время в Комсомольске днем -12, а вечеру температура опускается до -22, а город, в который он так стремился расположен в тридцати километрах от Комсомольска.

В Хабаровском крае мужчина едва не умер, блуждая в поисках АмурскаФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Чтобы не заблудиться мужчина пошел по реке, она ориентир верный и должен вывести прямиком к цели. Так-то оно так, но вот и тут путешественник сплоховал перепутал направление и вместо Амурска отправился прямиком в Николаевск-на-Амуре.

Шел он до вечера, дошел до окраины Комсомольска, но тут стало смеркаться, холодало, поднялся пронизывающий ветер. Руки-ноги коченели и отказывались служить. Тогда мужчина нашел яму в которою лег для того, чтобы укрыться от ветра. Так он провел ночь.

Рано утром на Амур отправились рыбаки. Каково же было их удивление, когда посреди Амура они услышали стоны и голос, который звал на помощь. Не мешкая они вызвали спасателей и скорую помощь. Самого бедолагу пытались отогреть горячим чаем.

В Хабаровском крае мужчина едва не умер, блуждая в поисках АмурскаФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

- Повезло, что его вовремя обнаружили, - отметил Евгений Грязнов, начальник Хабаровского поисково-спасательного отряда МЧС России. – Надеемся, обойдется без серьезных последствий для его здоровья.

Спасатели доставили едва не погибшего от переохлаждения человека на берег реки, где его ужа ждала машина скорой помощи.