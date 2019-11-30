На какой ледовый каток сходить в Биробиджане 2019-2020: места и цены

Зима вступила в свои права, значит, пора доставать коньки и выбирать, на какой ледовый каток сходить в Биробиджане 2019-2020 годах. Чтобы вам не пришлось тратить много времени на поиск баз и общественных площадок, предлагаем вашему вниманию небольшую подборку ледовых катков.

1. Горнолыжный комплекс «Фома», Биршоссе, 7 километр

Есть прокат коньков, сервис по заточке коньков.

Стоимость: от 500 рублей.

2. Стадион «ДАЛЬСЕЛЬМАШ», улица Пионерская, 81

Дополнительно оказывают услуги по заточке коньков

Стоимость посещения катка в Биробиджане: 100 рублей

Напомним, в этом в Биробиджане впервые за три года залили каток на улице Советской, 80. К слову, уборку на месте будущей общественной площадки провели сами местные жители.

Еще один каток в Биробиджане 2019-2020 обустроят на стадионе «Дружба». В мэрии, если местные жители пожелают сделать такие площадки в других городских дворах, в городской администрации готовы помогать. От людей требуется только инициатива. Обращаться нужно в управляющие компании.