2019-11-30T15:42:43+03:00
Общество

На какой ледовый каток сходить в Биробиджане 2019-2020: места и цены

Небольшая подборка ледовых катков в Биробиджане в помощь тем, кто любит активно отдыхать
Ольга КИВА
Поделиться:
На какой ледовый каток сходить в Биробиджане 2019-2020: места и ценыНа какой ледовый каток сходить в Биробиджане 2019-2020: места и ценыФото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:

Зима вступила в свои права, значит, пора доставать коньки и выбирать, на какой ледовый каток сходить в Биробиджане 2019-2020 годах. Чтобы вам не пришлось тратить много времени на поиск баз и общественных площадок, предлагаем вашему вниманию небольшую подборку ледовых катков.

1. Горнолыжный комплекс «Фома», Биршоссе, 7 километр

Есть прокат коньков, сервис по заточке коньков.

Стоимость: от 500 рублей.

2. Стадион «ДАЛЬСЕЛЬМАШ», улица Пионерская, 81

Дополнительно оказывают услуги по заточке коньков

Стоимость посещения катка в Биробиджане: 100 рублей

Напомним, в этом в Биробиджане впервые за три года залили каток на улице Советской, 80. К слову, уборку на месте будущей общественной площадки провели сами местные жители.

Еще один каток в Биробиджане 2019-2020 обустроят на стадионе «Дружба». В мэрии, если местные жители пожелают сделать такие площадки в других городских дворах, в городской администрации готовы помогать. От людей требуется только инициатива. Обращаться нужно в управляющие компании.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Лучшие газовые колонки 2019: рейтинг топ-7 по версии КП
Газовые водонагреватели – отличный вариант для тех, кто хочет сэкономить на оплате горячей воды. К тому же многие модели могут работать от баллона, что позволяет не зависеть от централизованных коммуникаций
Даст ли банк второй кредит, если не выплатил первый?
Решили с женой взять кредит на ремонт квартиры. Но у меня уже есть автокредит. Сосед говорит, что по новым правилам банк не даст мне второй. Правда ли это? И какие условия нужно выполнить, чтобы получить деньги? Андрей, Красноярск
Новости 24