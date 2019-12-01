В ЕАО хотят сохранить память о цесаревиче Николае II и революционере Михаиле Калинине

В реестре объектов культурного наследия, охраняемых государством, могут появиться новые позиции. Речь идет о памятных сооружениях, расположенных на территории Еврейской автономии. В заветный список хотят внести целиком село Ленинское и Поклонный крест, находящийся в селе Екатерино-Никольском.

Как отметила Светлана Тромса, начальник управления по государственной охране объектов культурного наследия области, заявление о внесении села Ленинское в реестр поступило от Ленинского сельского поселения. Примечательно, что в этом населенном пункте в 1923 году выступал на митинге перед трудящимися советский партийный и государственный деятель Михаил Калинин. Его также называли всесоюзным старостой. С исторической точки зрения это событие стало значимым для становления области.

ПАМЯТЬ О НИКОЛАЕ II

Поклонный крест воздвигли в 2011 году в память о пребывании Николая II на территории теперь уже Еврейской автономии. Цесаревич находился в селе Екатерино-Никольском Октябрьского района в 1891 году. Здесь он оказался во время путешествия на Восток, когда возвращался из Японии в Петербург, в том числе и по Амуру. В казачьей станице Екатерино-Никольской Николай II сошел на берег повстречаться с жителями. Здесь же он принял участие в праздничном молебне, который проходил в местном храме.

Это историческое событие смогли обозначить только в 2011 году, то есть спустя 120 лет после исторического события, установив православный крест. Его соорудили на месте той самой церкви, где было богослужение с участием цесаревича. Постройку, воздвигнутую в 1865 году церковь святой великомученицы Екатерины, при советской власти снесли. К слову, Поклонный крест не только напоминает о визите высокого гостя на эту территорию, но и целую эпоху в истории России, связанную с освоением Дальнего Востока.

Напомним, на сегодняшний день на территории Еврейской автономии находятся 32 объекта культурного наследия, охраняемые государством. Из них шесть объектов имеют статус федерального значения, 24 – регионального и два – местного. Среди важных с исторической точки зрения мест выделяют памятник-музей на сопке Июнь-Корань села Волочаевка-1, кинотеатр «Родина» и здание областного музея и библиотеки. Также в этом списке мемориальный комплекс «Боевая и трудовая слава Еврейской автономной области», здание редакции газеты «Биробиджанер штерн», памятник и братская могила солдат, павших при штурме Волочаевских укреплений во время борьбы с японскими интервентами в 1922 году. В перечне есть «Волочаевский памятник – музей», братские могилы народоармейцам и партизанам, погибшим в годы Гражданской войны на Дальнем Востоке. Более подробная информация обо всех объектах культурного наследия на сайте Исторического и культурного наследия Еврейской автономной области.