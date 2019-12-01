«Я не знаю, отчего мне Бог дал столько лет»: хабаровчанка отметила 105-й день рождения

Хабаровчанка Мария Пахомовна Огиенко отметила 105-ый день рождения. Такую именинницу не смогли оставить без внимания не только близкие люди, но и представители городской администрации. Мэр Сергей Кравчук пожелал долгожительнице крепкого здоровья.

- Мария Пахомовна родилась в 1914 году на Кубани. Отца она потеряла во время Гражданской войны. Чуть позже после гибели папы, умерла и ее мать. С детства Мария Пахомовна работала в сельском хозяйстве, пережила голод и разруху, оккупацию во время Великой Отечественной войны. На север Мария Пахомовна перебралась уже после войны, где работала на шахте, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Именинница в свой день рождения услышала не только слова поздравления, но и вопрос о секрете своего долголетия. Женщина ответила, что, несмотря на жизненные невзгоды, «всегда нужно держать нос по ветру». А потом добавила:

- Я не знаю, отчего мне Бог дал столько лет. В молодости жила в бедности, трудилась, поднимала детей. Они уже давно выросли, сейчас обо мне заботятся мои внуки и правнуки. Я самая счастливая бабушка и прабабушка.

Напомним, на сегодняшний день в краевой столице живет 821 человек, чей возраст превышает 90 лет. При этом 17 из них уже перешагнули вековой рубеж.