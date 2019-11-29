«СКА-Хабаровск» в межсезонье покинули сразу два футболиста

У хабаровской футбольной команды в промежутке между первой и второй частью чемпионата снова потери, на этот раз они не столь ощутимы, как в конце прошлого сезона, когда «СКА-Хабаровск» потерял сразу восемнадцать человек.

Тогда игроки мотивировали свое решение тем, что Хабаровск - не самый удобный город для футболистов: длинные многочасовые перелеты, постоянная акклиматизация отбирают очень много сил, нет времени ни толком отдохнуть, ни потренироваться. Был и личный аспект - на Дальний Восток не каждая семья согласится переехать. Как бы там ни было, клуб набрал новых игроков, и к зимним каникулам тренерский штаб смог сколотить из них неплохую команду.

Полузащитник Джелиль Асани за хабаровскую команду провел 5 матчейФото: ФК "СКА-Хабаровск"

На этот раз из стана «армейцев» ушли «первый в истории клуба» македонец Джелил Асани и любимец болельщиков Патрик Круз – кстати, не самые играющие футболисты в команде.

- С ними трудовые отношения завершены по обоюдному согласию, - рассказали в пресс-службе ФК «СКА-Хабаровск». - Оба футболиста перешли в стан «армейцев» минувшим летом. Джелиль провёл 5 матчей, Патрик Круз – 6, он даже успел отметиться голом с пенальти в ворота ФК «Сахалин». Футбольный клуб «СКА-Хабаровск» благодарит Джелиля и Патрика за совместную работу и желает удачи в дальнейшей карьере.

Когда обстановка на поле накалялась болельщики кричали: «Выпускайте Круза»! В Хабаровске он запомнился своим веселым характером и оптимизмомФото: ФК "СКА-Хабаровск"

Пока это единственные потери в команде, учитывая ошибки прошлого сезона, руководство клуба теперь предпочитает подписывать не годовые, а более продолжительные по времени контракты. Впрочем, с некоторыми игроками есть отдельные договоренности о том, что в случае крайней необходимости они могут расторгнуть контракт.