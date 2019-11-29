МТС подготовили новый терминал хабаровского аэропорта к высоким скоростям

ПАО «МТС» (NYSE: MBT, MOEX: MTSS), крупнейший российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг, сообщает о реализации масштабного инфраструктурного проекта на территории нового терминала внутренних авиалиний аэропорта Хабаровск. МТС первым из телеком-операторов обеспечил полное покрытие всей зоны воздушной гавани города мобильным 4G-интернетом, включая пассажирский терминал, взлетно-посадочную полосу и прилегающие территории.

МТС реализовали как indoor-покрытие внутри нового здания аэровокзала, так и обеспечили быстрый и удобный доступ в сеть на взлетно-посадочной полосе. Для реализации данного проекта специалисты компании разработали сложное техническое решение, которое смогло обеспечить качественные цифровые сервисы в большом количестве внутренних помещений, изолированных от сигнала снаружи здания. В итоге была создана распределенная антенная система из сорока пяти антенн, более трех километров высокочастотного кабеля и более пятидесяти современных технических устройств. Внутренняя базовая станция позволяет предоставлять сервисы во всех современных стандартах мобильной связи и при необходимости может быть модернизирована для обеспечения связи следующего поколения. Таким образом, сегодня сеть МТС полностью готова к сезону новогодних праздников и увеличению потока туристов.

- Одно из приоритетных направлений для МТС - обеспечение скоростным мобильным интернетом транспортных узлов области. Конечно, здание нового терминала аэропорта стало для нас ключевым объектом. Пассажиры не готовы даже на время ожидания взлета, пока допустимо правилами, отказаться от голосовых услуг и доступа к привычным приложениям, мессенджерам, электронной почте. Наша телеком-инфраструктура построена таким образом, что покрывает всю территорию комплекса: новое здание терминала, взлетно-посадочную полосу, прилегающую парковку. Уверена, клиенты МТС оценят эти преимущества, и путешествия для них станут еще удобнее и приятнее, - отметила директор компании МТС в Хабаровском крае Наталья Экшенгер.

Максимальная скорость мобильного интернета в аэропорту Хабаровска может достигать 100 мегабит в секунду. Средние скорости при обычном пассажиропотоке позволят ожидающим прибытия полноценно пользоваться любыми интернет-сервисами: от простого общения в мессенджерах до просмотра онлайн-видео в высоком качестве.

Аэропорт Хабаровск — международный аэропорт, обслуживающий город Хабаровск, а также города Хабаровского края, Еврейской АО и частично Амурской области. В 2018 году ему присвоено имя Геннадия Невельского. Международный аэропорт Хабаровск (Новый) - крупнейший аэропорт Дальневосточного федерального округа РФ, ежегодно обслуживающий более 2 миллионов пассажиров. В сентябре 2019 года сдан в эксплуатацию новый терминал внутренних авиалиний. Тестовый прием рейса в новый терминал после его сдачи провели еще в сентябре, а поэтапный перевод всех рейсов стартовал с середины октября. Площадь нового терминала — более 27 тыс. кв. метров, он почти вдвое больше старого. В нем 24 стойки регистрации, три ленты выдачи багажа, три телетрапа, 12 лифтов различного назначения и семь эскалаторов. Терминал может обслуживать 1200 пассажиров в час, это около 3 миллионов пассажиров в год.