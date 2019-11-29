«СКА-Нефтяник» – «Сибсельмаш», 30 ноября 2019: прямая онлайн-трансляция матча XXVIII Чемпионата России в Суперлиге по хоккею с мячом, I этап

«СКА-Нефтяник» провел первую домашнюю игру после достаточно тяжелого выезда и к удивлению специалистов камня на камне не оставил от кемеровского «Кузбасса». Это был настоящий разгром. Команда, которая планирует завершить это первенство не просто в призерах чемпионата России, а занять первое место, потеснив «СКА-Нефтяник», проиграла «армейцам» со счетом 13:3. Причем два гола в ворота хабаровчан амбициозные гости забили после того, как главный наставник хозяев стал выпускать на лед молодых игроков, чтобы те смогли набраться «боевого» опыта. Новый соперник действующих чемпионов хоккейный клуб «Сибсельмаш» из Новосибирска.

О СОПЕРНИКЕ

«Сибсельмаш» был основан в 1937 году. В разное время команда называлась «Строитель Востока», «Сибметаллострой», «Трактор», «Труд» и только в 1949 году обрела свое нынешнее название. Клубные цвета: красно-бело-синие. Арена: «Сибсельмаш» (8000 мест).

Клуб из Новосибирска становился Чемпионом России в 1995 году, «серебро» чемпионатов команда брала в 1994,1996 и 1997 годах.

Самую крупную победу новосибирцы одержали над земляками «Зарей» в 1998 году - 14:2, самые крупные поражения потерпели от свердловского «СКА» в сезоне 1977/78 годов - 2:18 и красноярского «Енисея» в сезоне 2015/16 годов - 0:16.

- Болельщики со стажем наверняка помнят времена, когда даже ничья в матче с «Сибсельмашем» воспринималась, как большой успех. А если вспомнить матч, сыгранный в Хабаровске 7 января 1996 года, в котором армейцы обыграли новосибирцев 3:2. Какое тогда счастье царило на трибунах стадиона имени Ленина! Как-никак, а обыграли тогда действующих чемпионов России, в составе которых в тот момент выступали такие мастера, как А. Филиппов, О. Чубинский, И. Войтович, С. Таранов, плюс восходящие звезды в лице С. Рогулева и М. Клянина, - рассказали в пресс-службе «СКА-Нефтяник».

Тем не менее сейчас «Сибсельмаш» уже не тот. Это не лидер, а крепкий «середнячок». В составе сибиряков достаточно много опытных игроков, вот только выйти в плей-офф не получается, в предыдущем сезоне они финишировали в регулярном чемпионате только девятыми. В этом сезоне новосибирцы провалили турнир на Кубок России, оказавшись на последнем месте. Из-за этого в отставку отправился главный тренер команды Олег Чубинский, а его место занял Сергей Рогулев, когда-то выступавший за «СКА-Нефтяник».

- Судя по первым результатам, показанным «Сибсельмашем» в чемпионате, внести кардинальные изменения в игру команды, практически сохранившей свой прошлогодний состав, новому наставнику пока не удалось. Как и прежде, наиболее слабым звеном у новосибирцев остается оборонительная линия, имеющая худший результат среди всех команд лиги. При этом со сбоями действует и группа атаки, - поделились информацией в хабаровском клубе.

Тем не менее матч может быть интересным, новосибирская школа русского хоккея остается одной из лучших в стране, и кто знает, может быть гости проявят сибирский характер и сумеют составить достойную конкуренцию хабаровским «армейцам».

СОСТАВ КОМАНДЫ

Вратари: Вершинин Глеб 30, Маслов Андрей 35, Долгополов Игорь 50, Дудков Дмитрий 71, Рибка Даниил 96.

Защитники: Сычёв Игорь 14, Мельников Николай 18, Пантыкин Матвей 24, Михеев Юрий 27, Голубятников Валентин 32, Алтухов Евгений 34, Бобров Кирилл 44, Гардер Денис 47, Васюкович Степан 66, Толмачёв Кирилл 69, Баранов Денис 99.

Полузащитники: Леонов Евгений 7, Ваганов Даниил 9, Денисов Виталий 11, Дарковский Егор 12, Зазулин Владислав 15, Вшивков Артём 17, Язовский Никита 20, Шубин Никита 25, Тугарин Вячеслав 33, Ключников Денис 59, Петров Денис 70, Кузьмин Кирилл 77, Исалиев Рауан 80, Васильев Павел 81, Доровских Алексей 84.

Нападающие: Кобзарёв Рафаэль 5, Ивачёв Леонид 21, Козлов Илья 38, Терёхин Никита 73, Кухаревич Егор 87, Анисимов Павел 89,

Игроки в составе «Сибсельмаша» с опытом выступления за СКА: А. Вшивков, А. Маслов, Н. Мельников.

Игроки в составе СКА с опытом выступления за «Cибсельмаш»: М. Ишкельдин.

ПОСЛЕДНИЕ МАТЧИ СОПЕРНИКОВ

27.09.2019. «СКА-Нефтяник» - «Сибсельмаш» - 15:7. Красноярск. Кубок России (предварительный этап)

10.01.2019. «СКА-Нефтяник» – «Сибсельмаш» - 16:2. Хабаровск. Чемпионат России (предварительный этап)

28.12.2018. «Сибсельмаш» - «СКА-Нефтяник» - 1:7. Новосибирск. Чемпионат России (предварительный этап)

ПРОГНОЗЫ БУКМЕКЕРОВ

Как сообщают специалисты, с этой игрой все понятно, если «Сибсельмаш» и сможет что-то сделать на льду, так это в лучшем случае забросить два – три мяча в ворота «СКА-Нефтяника». Эта встреча, скорее всего, закончится разгромом новосибирцев, и хорошо если не с двузначным счетом. Явным фаворитом в этом матче является команда из Хабаровска, с начала чемпионата продолжающая свою беспроигрышную серию.

«КП» - Хабаровск» будет вести онлайн-трансляцию матча «СКА-Нефтяник» - «Сибсельмаш» 30 ноября с 17:00 по хабаровскому времени.