«Амур» – «Спартак», 30 ноября 2019: онлайн-трансляция матча регулярного чемпионата России по хоккею КХЛ

В последней игре выездной серии «Амура» финский «Йокерит» сумел-таки взять реванш за свой разгром в Хабаровске. Счет в матче оказался полностью зеркальным: в «Платинум Арене» финны проиграли 4:1, в «Хартвалл Арене» 4:1 выиграли. Теперь «тигры» вернулись домой и готовятся к еще одной непростой игре с московским «Спартаком».

О СОПЕРНИКЕ

«Спартак» в особом представлении не нуждается - это один из старейших клубов в России. В «канадский хоккей» москвичи начали играть в пятидесятых годах прошлого века, команда набиралась в основном из бывших игроков в футбол и русский хоккей, были там даже теннисисты, все это предопределило стиль игры недавно сформированной команды.

Были у «спартаковцев» взлеты, были и падения, тем не менее в этом чемпионате «Спартак» демонстрирует неплохую форму, сейчас команда идет на пятом месте западной конференции, выиграв 18 матчей и проиграв 14. В недавней домашней серии «Спартак» сыграл три матча и все три выиграл, «наказав» Локомотив, минское «Динамо» и «Нефтехимик», более того, его победная серия насчитывает 4 игры подряд. И все же специалисты считают, что команда играет нестабильно, предпочитая очень агрессивные атаки и не вполне надежно обороняя собственные ворота. Этой особенностью вполне могут воспользоваться хабаровчане, тем более играющие на своем льду.

СОСТАВ КОМАНДЫ

Вратари: Беспалов Никита В. 31, Гудачек Юлиус 33, Хомченко Павел 20,

Защитники: Вишневский Дмитрий 55, Гончаров Максим А. 57, Кутейкин Андрей 45, Мусин Дамир 5, Никишин Александр 10, Педан Руслан 25, Рылов Яков 36, Тришин Аким 32, Херсли Патрик 6,

Нападающие: Аркалов Илья 7, Галимов Ансель 11, Ганзл Робин 78, Даугавиньш Каспарс 16, Зубов Илья 38, Карсумс Мартиньш 15, Кокарев Денис 19, Котляревский Михаил 53, Никонцев Анатолий 12, Столяров Геннадий 71, Фёдоров Артём 97, Хохлачёв Александр 93, Цыплаков Максим 9, Шабловский Захар 8, Юньков Михаил 91.

Травмированы по состоянию на 29 ноября 2019:

Защитники: Тобиас Виклунд 18 и Алексей Гришин 52.

ПОСЛЕДНИЕ МАТЧИ

12.10.2019 «Спартак» - «Амур» 1:2 (Б)

21.11.2018 «Амур» - «Спартак» 1:0 (Б)

02.09.2018 «Спартак» - «Амур» 6:3

В Континентальной хоккейной лиге хабаровский «Амур» и московский «Спартак» встречались 21 раз, за все это время «тиграм» удалось одержать 9 побед, москвичи одерживали верх 12 раз. Исход большинства последних встреч решался либо в овертайме, либо по буллитам.

ПРОГНОЗЫ БУКМЕКЕРОВ

Однозначного фаворита в этой встрече не будет, команды хоть и играют в достаточно разный хоккей, и москвичи в турнирной таблице выглядят гораздо предпочтительней хабаровчан, но «Амур» в последнее время выдает супер-матчи, к тому же руководство «тигров» декларирует попадание в плей-офф, а значит, хабаровская команда будет бороться за каждое очко. Тем более что играть она будет на своем льду, при активной поддержке болельщиков.

«КП» - Хабаровск» будет вести онлайн-трансляцию матча «Амур» - «Спартак» 30 ноября с 17:00 по хабаровскому времени (в 10 часов по Москве).