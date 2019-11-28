Даём консультации! Как быть энергоэффективным и меньше платить за коммуналку?

Платежи за электричество и отопление в бюджетных учреждениях Хабаровска за последние 20 лет сократились вдвое. Частным домохозяйствам пора перенять опыт у городских служб и сократить свои платы за коммунальные услуги. Секретами экономии в студии радио "Комсомольская Правда - Хабаровск" мы обсудили с начальником отдела энергообеспечения и топлива управления энергообеспечения, топлива и инженерных коммуникаций администрации Хабаровска АНДРЕЕМ ВАНЮКОВЫМ.

Даём консультации! Как быть энергоэффективным?Фото: Сергей ПЯТКОВ