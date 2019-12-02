2019-12-03T06:54:22+03:00
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Обыкновенное чудо: в Хабаровском музыкальном театре премьера

Прямой эфир 3 декабря на частоте 88,3 FM
Константин ТЕРЕХОВУльяна КОСКИНАЭдуард ГРИЩУК
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Обыкновенное чудо: в Хабаровском музыкальном театре премьераОбыкновенное чудо: в Хабаровском музыкальном театре премьераФото: Борис КОКУРИН
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Шестого декабря в Хабаровском музыкальном театре состоится долгожданная премьера спектакля «Обыкновенное чудо». Это знаменитая пьеса-сказка Евгения Шварца. Тридцать лет назад одноименный музыкальный фильм в постановке Марка Захарова завоевал всенародную любовь. Подробней о премьере рассказали директор Хабаровского музыкального театра Константин Зайнулин, режиссер-постановщик Николай Покотыло и хореограф Марина Суконцева.

Обыкновенное чудо: в Хабаровском музыкальном театре премьера Фото: Сергей ПЯТКОВ

Обыкновенное чудо: в Хабаровском музыкальном театре премьераФото: Сергей ПЯТКОВ

ХМТ Обыкновенное Чудо 03_12_19

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ИСТОЧНИК KP.RU

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