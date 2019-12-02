Обыкновенное чудо: в Хабаровском музыкальном театре премьера
Прямой эфир 3 декабря на частоте 88,3 FM
Обыкновенное чудо: в Хабаровском музыкальном театре премьераФото: Борис КОКУРИН
Изменить размер текста:
Шестого декабря в Хабаровском музыкальном театре состоится долгожданная премьера спектакля «Обыкновенное чудо». Это знаменитая пьеса-сказка Евгения Шварца. Тридцать лет назад одноименный музыкальный фильм в постановке Марка Захарова завоевал всенародную любовь. Подробней о премьере рассказали директор Хабаровского музыкального театра Константин Зайнулин, режиссер-постановщик Николай Покотыло и хореограф Марина Суконцева.
Обыкновенное чудо: в Хабаровском музыкальном театре премьераФото: Сергей ПЯТКОВ
ХМТ Обыкновенное Чудо 03_12_19
00:00
00:00
ИСТОЧНИК KP.RU