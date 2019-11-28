НАРОДНЫЙ АДВОКАТ: Как удачно не жениться или проблемы гражданского брака
Слушайте эфир от 28 ноября 2019 года на 88,3 FM
НАРОДНЫЙ АДВОКАТ: Как удачно не жениться или проблемы гражданского бракаФото: Сергей ПЯТКОВ
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Рубрика НАРОДНЫЙ АДВОКАТ затронула вопросы неоформленного брака, того что в народе называют гражданским, а юристы называют сожительством. Какие есть подводные камни в этой форме семейных отношений? Их показала юрист Народной Консультации МАРИНА ПЕНЯЗЬ.
НАРОДНЫЙ АДВОКАТ: Как удачно не жениться или проблемы гражданского бракаФото: Сергей ПЯТКОВ
народный адвокат 28_11_2019
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