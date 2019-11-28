НАРОДНЫЙ АДВОКАТ: Как удачно не жениться или проблемы гражданского брака

Рубрика НАРОДНЫЙ АДВОКАТ затронула вопросы неоформленного брака, того что в народе называют гражданским, а юристы называют сожительством. Какие есть подводные камни в этой форме семейных отношений? Их показала юрист Народной Консультации МАРИНА ПЕНЯЗЬ.

НАРОДНЫЙ АДВОКАТ: Как удачно не жениться или проблемы гражданского бракаФото: Сергей ПЯТКОВ