Ипотека под два процента: будет ли бум жилья в Хабаровске

Некоторые риэлторы утверждают, что рынок жилья в Хабаровске затих перед бурей. А буря - это и есть ипотека под два процента годовых для дальневосточников, которая по заверениям властей станет доступна уже до конца этого года. Вызовет ли это бум жилья в краевом центре, как обстоят дела на рынке недвижимости, как рефинансировать ипотеку и кто такой ипотечный брокер. Об и не только поговорили с генеральным директором федерального агентства недвижимости «Перспектива 24» Ильей Курчаковым.

Ипотека под два процента: будет ли бум жилья в ХабаровскеФото: Сергей ПЯТКОВ