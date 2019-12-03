2019-12-04T06:23:33+03:00
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Инвестируй с умом: какие сферы в Хабаровском крае перспективны для бизнеса

Прямой эфир 4 декабря на частоте 88,3 FM
Константин ТЕРЕХОВУльяна КОСКИНАЭдуард ГРИЩУК
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Инвестируй с умом: какие сферы в Хабаровском крае перспективны для бизнесаИнвестируй с умом: какие сферы в Хабаровском крае перспективны для бизнесаФото: Борис КОКУРИН
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Хочешь инвестировать и не знаешь в какую сферу? Или может, есть проблемы с подготовкой документации? Эти и другие вопросы легко решить в «Агентстве инвестиций и развития Хабаровского края». В гостях - директор по развитию «Агентства инвестиций и развития Хабаровского края» Андрей Сухоруков. С 8 утра узнали, какую помощь специалисты организации оказывают инвесторам, какие направления наиболее перспективны в регионе, какова доля иностранных инвестиций в этом году и многое другое.

Инвестируй с умом: какие сферы в Хабаровском крае перспективны для бизнеса Фото: Сергей ПЯТКОВ

Инвестируй с умом: какие сферы в Хабаровском крае перспективны для бизнесаФото: Сергей ПЯТКОВ

Андрей Сухоруков 04_12_19

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ИСТОЧНИК KP.RU

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