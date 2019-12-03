Инвестируй с умом: какие сферы в Хабаровском крае перспективны для бизнеса

Хочешь инвестировать и не знаешь в какую сферу? Или может, есть проблемы с подготовкой документации? Эти и другие вопросы легко решить в «Агентстве инвестиций и развития Хабаровского края». В гостях - директор по развитию «Агентства инвестиций и развития Хабаровского края» Андрей Сухоруков. С 8 утра узнали, какую помощь специалисты организации оказывают инвесторам, какие направления наиболее перспективны в регионе, какова доля иностранных инвестиций в этом году и многое другое.

Инвестируй с умом: какие сферы в Хабаровском крае перспективны для бизнесаФото: Сергей ПЯТКОВ