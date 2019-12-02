Отмечаем! Есть на выбор либо день хоккея, либо день домашних животных

Хоккейный клуб с мячом "СКА-Нефтяник" с завидным постоянством продолжает выигрывать в домашних матчах. При этом команда - действующий чемпион страны - находится в сложной ситуации. Ещё летом клуб обновил половину своих игроков. О русском хоккее, о секрете успеха в трудной ситуации в студии радио "Комсомольская Правда - Хабаровск" по поговорили с пресс-секретарем "СКА-Нефтяника" Виталием Афанасьевым и вратарём команды Виктором Каменевым.

Отмечаем! Есть на выбор либо день хоккея, либо день домашних животныхФото: Сергей ПЯТКОВ

Меняется законодательство, касающиеся содержания домашних животных. Есть предложение об обязательном чипирование. 15 лет назад такая практика появилась в европейских странах и теперь они говорят, что навели в этой сфере порядок. Нам пока только это предстоит.

Почти одновременно с выходом законопроекта о чипирование был подписан премьер-министром Д.Медведевым закон, который обязывает открыть продухи в подвалах. Это позволит бездомным животным пережить холода в тепле. Подробнее об юридических изменениях, в том числе и новом региональном законе, нам рассказала депутат Законодательной думы Хабаровского края, зоозащитница Наталья Коваленко.

Отмечаем! Есть на выбор либо день хоккея, либо день домашних животныхФото: Сергей ПЯТКОВ