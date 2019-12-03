Бизнес для помощи людям

Четверо жителей Хабаровского края прошли в финал Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель». Один из них - Александр Горбачев, его бизнес-проект работает в сфере социального предпринимательства.

ВЫГОДА И СЧАСТЬЕ

Социальное предпринимательство - новая для Дальнего Востока и довольно рискованная сфера бизнеса. Для того, чтобы затевать свое дело, основанное на помощи людям, надо обладать недюжинной смелостью или иметь идею, своеобразную миссию, ради которой стоит рискнуть.

Владимир Горбачев - мануальный терапевт из Хабаровска. Он воплотил в жизнь идею создания Центра детского массажа и мануальной терапии «БебиХелс». С одной стороны, это бизнес, с другой - счастливые семьи, которым опытные специалисты помогают поставить на ноги казалось бы совсем «тяжелых» детей.

Прибыль, которую приносит Центр, пока невелика - окупаемость в районе 13 процентов, но в скором времени Александр и его сестра Ксения Чуварова планируют довести рентабельность предприятия до 25 процентов. А уже к следующему году открыть дополнительные филиалы в Хабаровске, Владивостоке и Южно-Сахалинске. К тридцатому году, уверены социальные предприниматели, их станет тридцать на территории всей страны. В структуру главного офиса планируется ввести научно-методический центр по изучению и разработке эффективной методики детской реабилитации, который будет выпускать клинические рекомендации для медицинских вузов России. Планы масштабные. Только в собственное обучение бизнесмен с высшим медицинским образованием вложил 700 тысяч рублей, еще на полмиллиона купил специализированной аппаратуры.

- Впервые идея заняться мануальной реабилитацией детей пришла мне в голову, еще когда я учился в медицинском вузе на третьем курсе. Я точно знал, что у меня будет свое дело, но с тем, каким оно будет, я определился, только дойдя до шестого курса, - рассказывает Александр Горбачев. - Я понял, что мне ближе направление сохранения, а не восстановления здоровья. Начал заниматься вопросами здорового образа жизни в регионах, были очень интересные проекты с министерством здравоохранения, но мне стало скучно без практической медицины, и я выбрал направление реабилитации. И начал в этом направлении расти. Когда мы открывали дело, я не задумывался, что это «рискованное вложение», и это, наверное, нас спасло. Мне было просто интересно - и все, о трудностях я не думал. Через пару месяцев работы мы поняли, что просто делать детский массаж, это немного не то, в реабилитационный центр приходят множество детей с различными диагнозами, и чтобы им помочь, надо учиться. Для каждого диагноза существует своя методика - и вот за эти три года мы основные методики освоили и внедрили.

ЕВРОПЕЙСКОЕ КАЧЕСТВО

Сегодня в центре детской реабилитации Александра качество оказания услуг практически по всем направлениям по уровню сравнимо с западными регионами России, а по некоторым направлениям соответствует даже европейским стандартам. В центре действует система оценки качества работы персонала, каждый сотрудник имеет свою персональную статистику, что помогает существенно улучшить качество обслуживания пациентов. Одно из направлений работы центра - развитие действенных методик реабилитации детей с ДЦП. Раньше для того, чтобы пройти реабилитацию, такие дети должны были ехать на запад, сейчас достаточно обратиться в Центр. Это и дешевле и качественнее, поскольку каждому маленькому пациенту теперь можно уделить гораздо больше времени.

В этом году Александр победил в региональном этапе престижного Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России», победители которого, начинающие и действующие бизнесмены, получают возможность воспользоваться поддержкой от федеральной программы.

- Огромная благодарность правительству Хабаровского края и центру оказания услуг «Мой бизнес» за то, что они дали мне возможность поучаствовать во Всероссийском этапе конкурса. Там был очень дельный образовательный блок, из которого я кое-что почерпнул, во-вторых, там было много интересных людей и удалось завести очень много полезных знакомств, - делится впечатлениями Александр. - Даже в нашей делегации туда ехали еще три человека, и было очень интересно послушать, кто что делает. Обычно все предприниматели варятся в какой-то своей текучке и редко выходят на общение с интересными людьми, а там нам удалось пообщаться с другими предпринимателями. Например, там были ребята из Краснодара, которые занимаются протезированием, это в будущем может и нашему реабилитационному центру пригодиться. Вообще там было много по-настоящему крутых инновационных проектов, и стало понятно, что наше российское предпринимательство, особенно в социальном сегменте, довольно интересная область деятельности.

Помимо нужных и интересных знакомств, по словам Александра, он очень много почерпнул важной информации в области взаимодействия с правительственными структурами, с различными некоммерческими и государственными фондами, что, по его мнению, обязательно пригодится в дальнейшем.

Всего от Хабаровского края в Казань помимо Александра Горбачева отправились еще трое победителей регионального этапа всероссийского конкурса. Это Эльвира Ибрагимова - лучшая в номинации «Сфера услуг», Максим Москвитин - «Производство», Максим Касьянов - «Интернет-предпринимательство».

СПРАВКА «КП»

Конкурс «Молодой предприниматель России» направлен на содействие развитию молодежного предпринимательства. Задача состоит в том, чтобы выявить и тиражировать успешные практики развития молодежного предпринимательства, определить самых достойных и талантливых и популяризировать молодежное предпринимательство в России на примере действующих субъектов. Всего на конкурс подали около 700 заявок со всех уголков России. Молодые предприниматели боролись за победу в восьми номинациях: интернет-предпринимательство; сельскохозяйственное предпринимательство; франчайзинг; социальное предпринимательство; производство; инновационное предпринимательство; торговля; сфера услуг. Жюри оценивало эффективность проектов, количественные финансовые показатели, конкурентоспособность, инновационный подход и не только. В финале приняли участие более 300 претендентов со всей России, в том числе четверо жителей Хабаровского края.