Суд арестовал счета у бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева

Напомним, что сейчас экс-губернатор Хабаровского края, экс-полпред по Дальнему Востоку и экс-министр находится под домашним арестом, его обвиняют в мошенничестве в отношении «Роснефти». По версии следователей Виктор Ишаев, который пять лет занимал в компании место вице-президента, заключил несколько арендных договоров по явно завышенной стоимости с принадлежавшей ему коммерческой компанией.

Сделка касалась помещения, в котором должно было располагаться краевое представительство «Роснефти». В результате акционерное общество потеряло больше пяти миллионов рублей. Расследование сначала велось службой безопасности компании, а затем было передано следователям.

- Судом наложен арест на имущество в виде 9 миллионов рублей, 13 тысяч долларов, 500 евро, 759 китайских юаней и 2 тысяч японских иен, - передает ТАСС из зала заседания Мосгорсуда. – Мосгорсуд признал законным постановление Басманного суда о наложении ареста на имущество обвиняемого.

Также сообщается, что Виктор Ишаев будет находиться под домашним арестом до 27 февраля 2020 года. Сам обвиняемый вину не признает, мало того, его дочь еще в начале апреля положила на счета «Роснефти» сумму более пяти миллионов рублей, на основании возмещения возможного ущерба отца.

Виктор Ишаев стал губернатором Хабаровского края в 1991 году, восемнадцать лет спустя его назначили полномочным представителем президента на Дальнем Востоке, а затем и министром по развитию Дальнего Востока.