День Конституции в Хабаровске 2019: мероприятия к памятной дате

Близится памятная дата – День Конституции в Хабаровске 2019. В течение десяти лет, а именно в период с 1994 года по 2004 год это был нерабочий днем, а сейчас этот праздник «отмечают» символично. Речь идет о традиционном Общероссийском дне приема, который проводят одновременно различные структуры. Эту работу выполняют в рамках поручения Президента Российской Федерации.

1. Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Хабаровскому краю

Граждане в День Конституции в Хабаровске смогут получить ответы на вопросы о деятельности подразделений территориального управления Росгвардии: СОБР, ОМОН, вневедомственной охраны, лицензионно-разрешительной работы. Предварительная запись по телефонам: (4212) 79-23-48, 79-23-47 и 8-962-584-56-64.

Время приема: 12 декабря 2019 года с 12:00 до 20:00. На вопросы ответит начальник Управления полковник полиции Сергей Васильевич Краев. Адрес: Хабаровск, улица Автобусная, 110. Проезд автобусами №№ 10, 107 и маршрутными такси №№ 27, 73, 133 до остановки «Автобусная».

2. Управление МВД России по Хабаровскому краю

На вопросы граждан ответит начальник управления генерал-майор полиции Дмитрий Анатольевич Ильичев. Посетителей будут принимать в порядке живой очереди при наличии паспорта и письменного обращения. Предварительная запись на личный прием по телефону: (4212) 38-11-28 в будние дни с 16:00 до 18:00.

Время приема: 12 декабря 2019 года с 12:00 до 20:00. Адрес: Хабаровск, Уссурийский бульвар, 2, УМВД России по Хабаровскому краю.

3. Администрация Хабаровска

Специалисты в День Конституции в Хабаровске проконсультируют хабаровчан с 12 до 20 часов. Личный прием пройдет 12 декабря в период с 12:00 до 20:00 в порядке живой очереди. Посетителей примут при наличии паспорта.

Консультации проведут:

- Администрация Хабаровска, ул. Карла Маркса, 66, кабинет № 127, телефоны: 41-98-38, 41-98-39, 41-99-64 и 41-98-37.

- Общественно-консультационная приемная мэра города, улица Дикопольцева, 23, телефон 30-46-74.

- Комитет по управлению Центральным районом, улица Фрунзе, кабинет № 111, телефон 40-89-37,

- Комитет по управлению Железнодорожным районом, переулок Ленинградский, 13а, кабинет 13, телефон 31-53-61.

- Комитет по управлению Индустриальным районом, улица Краснореченская, 87, кабинет 9, телефон 40-90-27.

- Комитет по управлению Краснофлотским районом, улица Руднева, 41, кабинет 15, телефон 79-07-33.

- Комитет по управлению Кировским районом, улица Орджоникидзе, 3, кабинет 108, телефон 41-95-27.

На прием к руководителям мэрии записывают в будние дни с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00 часов по адресу: улица Карла Маркса, 66, кабинет №127. Телефоны: 41-98-38, 41-98-39 и 41-99-64.

4. Приемная Президента Российской Федерации в Хабаровске

Время приема: 12 декабря 2019 года с 12:00 до 20:00. Адресу: Хабаровск, улица Шеронова, 22. Телефон информационно-справочной службы: (4212) 394-294.

Отметим, что кроме консультаций в честь памятной даты также организуют другие интересные мероприятия. Программа пока уточняется. На сегодняшний день известно, что ко Дню Конституции в Хабаровске 2019 в Хабаровской краевой детской библиотеке имени Н. Д. Наволочкина организуют книжную выставку «Конституция – правовой фундамент России» и событие под названием «Я – гражданин России». Оба мероприятия пройдут в период с 9 по 20 декабря.