2019-12-04T05:59:12+03:00
Общество

Липовые аборигены: власти Хабаровского края намерены навести порядок в льготах для коренных народов

По мнению властей статусом малочисленных коренных народов часто прикрываются браконьеры
Евгения МОЛОТОВА
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По мнению властей статусом малочисленных коренных народов часто прикрываются браконьеры. Фото: соцсетиПо мнению властей статусом малочисленных коренных народов часто прикрываются браконьеры. Фото: соцсети
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В октябре текущего года в Хабаровском крае началось формирование участков для любительского лова рыбы. Часть таких участков традиционно передают в пользование представителям краевых малочисленных народов Севера. Соответствующее распоряжение подписано краевым министром сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Александром Шкуриным. Однако, как всегда, не без нюансов.

"НАНАЕЦ" - ЛИПОВЫЙ

Льготы на вылов биоресурсов как представители малочисленных народов могут получить члены общины. А вступить в общину может фактически кто попало, независимо от национальности. При этом особенно ушлые представители умудряются состоять сразу в нескольких общинах и во всех пользуются преимущественным правом на вылов биоресурсов.

Как отмечают городские власти, подобные нелегальные артели липовых аборигенов становятся основными поставщиками для нелегальной торговли рыбой на городских улицах. Победить стихийную торговлю властям в этом году не удалось, но подвижки в этом направлении есть. И в первую очередь решили начать с главного - с законодательства.

- Разработан проект документа, устанавливающий объемы и порядок традиционного рыболовства, - отметил начальник управления рыбного хозяйства и рыбоводства министерства сельского хозяйства Хабаровского края Роман Фофанов. - Предусмотрены меры, исключающие возможность предоставления льгот для граждан, которые одновременно являются членами нескольких общин краевых малочисленных районов Севера. Принимаются меры, чтобы урегулировать вопрос традиционного рыболовства, в частности планируется вернуться к спискам краевых малочисленных народов Севера. Эти списки будут согласовываться с главами муниципалитетов, сельских поселений и общин. Это позволит избежать дублирования и задвоений.

Разработанный регламент предусматривает, что льготы будут предоставляться только по первой поданной в Росрыболовство от общины заявке, а прочие будут отклоняться. Между тем, объемы браконьерства в Хабаровском крае впечатляют. Так, в конце ноября текущего года прокуратурой Комсомольска утверждено обвинительное заключение в отношении двух мужчин по обвинению в незаконном приобретении, хранении и перевозке биоресурсов и покушению на дачу взятки.

ПЯТЬ МИЛЛИОНОВ ЗА СВОБОДУ

По версии следствия, группа жителей Краснодарского края объединились с целью незаконного приобретения с целью перепродажи мяса и икры осетров. Так, ими приобретено было не менее 827 килограммов икры осетра амурского, сахалинского и калуги, а также не менее 11 килограммов мяса осетра амурского, сахалинского и калуги. В сентябре 2018 года незаконная деятельность данной организованной группы пресекли сотрудники УФСБ России по Хабаровскому краю. Желая избежать наказания, один из злоумышленников предложил сотрудникам ФСБ взятку в сумме пяти миллионов рублей.

Теперь обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет за икру и от восьми до пятнадцати лет со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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