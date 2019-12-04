«Амур» – «Витязь», 4 декабря 2019: онлайн-трансляция матча регулярного чемпионата России по хоккею КХЛ

«Амур» продолжает домашнюю серию. Позади великолепная победа над московским «Спартаком», не самый удачный, но очень боевой матч с омским «Авангардом», в котором «тигры» так и не смогли ничего противопоставить «вязкому» и профессионально выверенному хоккею «ястребов», и теперь им предстоит новая битва. В Хабаровск приезжает подмосковный «Витязь»

О СОПЕРНИКЕ

Хоккейный клуб «Витязь» один из молодых в лиге, он был основан в 1996 году по инициативе Бориса Иванюженкова на базе двух городов – Подольска и Чехова. Наивысшее достижение команды - первый раунд Кубка Гагарина в сезонах 2016/17 и 2018/19 годов.

«Витязь» после серьезного спада ощутимо прибавил и теперь, как считают профессионалы, претендует на место главной сенсации в сезоне.

- У них был серьезный спад после обмена с питерским «СКА», но главной причиной проблем была физическая готовность – «Витязь» загружался с прицелом на резкий старт, и их проблемы были лишь вопросом времени. Тем не менее эта команда успела удивить – яркие победы над «СКА», возрождение Александра Семина и какие-то нереальные по надежности вратари. Обмен не убил команду – Петр Кочетков и Алексей Бывальцев адаптировались в коллективе и уже приносят пользу. Из последних трех матчей «Витязь» проиграл лишь один, но то была встреча с «Авангардом». С более средними коллективами команда Михаила Кравеца уже может играть в тот хоккей, который был на старте сезона. Отдельно стоит бояться большинства «Витязя» - у команды хорошо поставлен розыгрыш лишнего. Многое держится на Александре Семине и его нестандартных решениях, но забывать про его партнеров нельзя – «Витязь» очень часто наказывает за опрометчивое решение опекать только экс-звезду «Вашингтона», - делятся аналитикой в ХК «Амур».

СОСТАВ КОМАНДЫ

Основной состав по состоянию на 4 декабря 2019.

Вратари: Сапрыкин Игорь 40, Тодыков Антон 1, Чечелев Даниил 90.

Защитники: Воробей Павел 65, Воронков Егор 59, Головков Игорь 11, Евсеенков Александр 7, Епишин Михаил 3, Ержабек Якуб 15, Лаюнен Вилле 47, Пыленков Даниил 45, Шинкевич Илья 8.

Нападающие: Аалтонен Миро 55, Артюхин Евгений 44, Бывальцев Алексей 38, Варфоломеев Павел 51, Гребенщиков Святослав 71, Йормакка Пекка 25, Квартальнов Данила 73, Колтыгин Павел 27, Ларичев Иван 68, Макеев Алексей 91, Моисеев Данила 93, Монс Евгений 23, Няттинен Йоонас 9, Орлович-Грудков Денис 72, Сёмин Александр 28, Чернов Павел 53.

Травмированы по состоянию на 4 декабря 2019.

Вратари: Илья Ежов 33, Пётр Кочетков 76 и защитник: Евгений Катичев 26.

ПОСЛЕДНИЕ МАТЧИ

В КХЛ хабаровский «Амур» и подмосковный «Витязь» встречались 22 раза. Побед «Амура» - 13, побед «Витязя» - 9. Самая крупная победа «Амура»: 5:2

Матчи в прошлом сезоне:

31.10.2018 «Витязь» - «Амур» 4:1 (2:0,1:1,1:0)

25.12.2018 «Амур» - «Витязь» 2:1 (0:1,0:0,2:0)

ПРОГНОЗЫ БУКМЕКЕРОВ

«Витязь» сейчас не в лучшей форме - игры не клеятся, особенно выездные. Сейчас травмированы два основных вратаря подмосковной команды - Петр Кочетков и Илья Ежов, и они наверняка пропустят матч с «Амуром», что не самым лучшим образом может сказаться на игре гостей. В то же время хабаровчане очень хорошо играют дома, против соперников и посерьезнее, чем «богатыри», и могут навязать свою игру. Явного фаворита нет, но «Витязю» придется очень постараться, чтобы взять очки в этом матче.

«КП» - Хабаровск» будет вести онлайн-трансляцию матча «Амур» - «Витязь» с 12:00 по московскому времени (19:00 по хабаровскому).