«СКА-Нефтяник» продолжает беспроигрышную серию, все больше и больше набирая обороты. Последний матч с «Сибсельмашем» который закончился со счетом 17:0 в пользу хозяев льда – явный тому пример. В Играх чемпионата России пока только красноярскому «Енисею» удалось немного «взбодрить» команду из Хабаровска, тогда матч усилиями «армейцев» удалось свести к ничьей, все остальные соперники проиграли. Сейчас новый бой – в Хабаровск приезжает клуб из Иркутска «Байкал-Энергия».

СКА-Нефтяник Байкал-Энергия , 4 декабря 2019: прямая онлайн-трансляция матча XXVIII Чемпионата России в Суперлиге по хоккею с мячом, I этап (видео).

О СОПЕРНИКЕ

Команда «Байкал-Энергия» была основана в 1947 году. В начале, клуб носил название «Локомотив», потом: «Сибскана», «Сибскана-Энергия» и только в 2004 году получил свое нынешнее наименование. Клубные цвета: бело-синие.

Титулы: Обладатель Кубка России в 2015 году. Серебряный призер чемпионатов России в 1998, 2016, 2017 годах. Бронзовый призер чемпионатов в 1995, 1999, 2015 годах. Финалист чемпионатов России в 2016, 2017 годах.

Где «Кузбасс» только говорит – «Байкал-Энергия» действует. Амбиций у сибиряков не меньше чем у кемеровчан, в последние несколько лет команда из Иркутска настойчиво пробивается в призеры соревнования различного уровня в том числе и чемпионата России. Получается или нет – другой вопрос. Иногда, и чаще всего, – да, иногда - не очень.

- За последние четыре года «Байкал-Энергия» только однажды осталась без медалей национального первенства. И произошло это в минувшем сезоне, в котором хоккеисты с берегов Ангары достаточно неожиданно проиграли «бронзовую серию» соперникам из Первоуральска, чем вызвали на себя настоящий шквал критики со стороны собственных поклонников. В Иркутске не скрывают «наполеоновских» планов, что главной задачей для клуба является восхождение на вершину Олимпа чемпионата страны. Руководство иркутского клуба прилагает серьезные усилия, чтобы сказку сделать былью. Однако, несмотря на все предпринимаемые шаги, эта цель для «Байкал-Энергии» пока остается лишь красивой мечтой, - рассказали в пресс-службе «СКА-Нефтяник».

Этим летом состав иркутской команды обновился, из нее ушли сразу семь игроков, их заменили новобранцы, причем как утверждают специалисты их уровень не хуже.

- После годичного перерыва в Иркутск вернулись полузащитники, братья Егорычевы. Старший – Александр (к слову, чемпион мира-2019) – минувший сезон провел в «Енисее»; младший – Егор – в казанском «Динамо». Вместе с ними на берега Ангары перебрался еще один семейный тандем в лице братьев Прокопьевых – Михаила и Андрея (еще один действующий чемпион мира), в последние годы успешно защищавших цвета «Енисея». Четвертым представителем красноярского клуба в «Байкал-Энергии» стал полузащитник Вячеслав Вдовенко. (Отметим, что трое последних из названных игроков в разное время выступали за хабаровский «СКА-нефтяник»). Замкнул список новичков талантливый воспитанник новосибирской школы хоккея с мячом, нападающий Сергей Ган. Таким образом, под крылом тренерского штаба иркутян, возглавляемого Андреем Рушкиным, как считали эксперты, собрался коллектив, способный на большие поступки, - подчеркнули в хабаровском клубе

СОСТАВ КОМАНДЫ

Вратари: Негрун Максим 23, Крыльцов Владислав 27, Лапин Григорий 87.

Защитники: Юрлов Никита 13, Вассерман Игорь 17, Бойко Александр 24, Прокопьев Михаил 55.

Полузащитники: Тремаскин Руслан 7, Цыцаров Денис 18, Дубовик Павел 21, Прокопьев Андрей 33, Соловьёв Иван 34, Вдовенко Вячеслав 37, Иващенко Николай 40, Белошицкий Никита 77, Нечаев Иван 81, Шевцов Антон 90, Егорычев Александр 91, Егорычев Егор 94.

Нападающие: Ган Сергей 10, Волгужев Евгений 80, Кузнецов Владислав 92, Баздырев Александр 99.

Игроки в составе «Байкал-Энергии» с опытом выступления за «СКА-Нефтяник»: А. Шевцов, А. Прокопьев, М. Прокопьев, В. Вдовенко.

Игроки в составе «СКА-Нефтяник» с опытом выступления за «Байкал-Энергию»: Д. Рысев.

ПОСЛЕДНИЕ МАТЧИ СОПЕРНИКОВ

28.09.2019. "СКА-нефтяник" - "Байкал-Энергия" - 9:3. Красноярск. Кубок России (предварительный этап)

08.09.2019. "СКА-нефтяник" - "Байкал-Энергия" - 10:2. Хабаровск. Кубок губернатора (финал)

06.09.2019. "СКА-нефтяник" - "Байкал-Энергия" - 7:3. Хабаровск. Кубок губернатора (групповой этап)

ПРОГНОЗЫ БУКМЕКЕРОВ

И опять фаворит виден невооруженным взглядом – это, разумеется, команда из Хабаровска. Уже более трех лет «Байкал-Энергия» не может отобрать очки в противостоянии различных уровней у «СКА-Нефтяника». Не исключено и даже скорее всего очень вероятно, что гости забросят несколько мячей в ворота хозяев, но довести матч до победы у них вряд ли получится.

«КП» - Хабаровск» будет вести онлайн-трансляцию матча «СКА-Нефтяник» - «Байкал-Энергия» 4 декабря с 19:00 по хабаровскому времени.