На радио «Комсомольская правда»-Хабаровск» по традиции музыкальный четверг. А это значит, что в нашей студии мы принимаем творческих личностей, которые на «ты» с музыкой. В 9:00 вокальный коллектив «Small people» радовал нас хитами. Живой звук только на 88,3 FM!

Small People на волнах радио «Комсомольская правда»-Хабаровск»Фото: Сергей ПЯТКОВ