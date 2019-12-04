Small people на волнах радио «Комсомольская правда»-Хабаровск»
Прямой эфир 5 декабря на частоте 88,3 FM
Small people на волнах радио «Комсомольская правда»-Хабаровск»Фото: Борис КОКУРИН
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На радио «Комсомольская правда»-Хабаровск» по традиции музыкальный четверг. А это значит, что в нашей студии мы принимаем творческих личностей, которые на «ты» с музыкой. В 9:00 вокальный коллектив «Small people» радовал нас хитами. Живой звук только на 88,3 FM!
Small People на волнах радио «Комсомольская правда»-Хабаровск»Фото: Сергей ПЯТКОВ
Small People 05_12_19
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ИСТОЧНИК KP.RU