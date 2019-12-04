«Ватрушки» наготове: в Хабаровске зальют огромную ледяную горку

На дворе зима, а значит, пора готовить сани, лыжи и ледянки. И, конечно, отправляться на выходных, на базу отдыха «Сосновка». Там обещали залить гигантскую горку. Как провести отдых с пользой рассказали генеральный директор ЦСО «Сосновка» Игорь Малышевский и директор по развитию ЦСО «Сосновка» Александра Кравчук.

«Ватрушки» наготове: в Хабаровске зальют огромную ледяную горкуФото: Сергей ПЯТКОВ