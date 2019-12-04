Хабаровский «Амур» уступил подмосковному «Витязю» в серии буллитов со счетом 2:3

ИГРАЕМ НА РАВНЫХ

После поражения от омского «Авангарда» хабаровские болельщики надеялись на то, что команда соберется и порадует фанатов очередной победой. Ведь смогли же против московского «Спартака», так почему против подмосковного «Витязя» не смогут? Но легкого матча не ожидалось в любом случае. «Витязь» после обмена игроками с питерским «СКА» сезон начал ударно, пытаясь преодолеть спад, преследующий команду в последнее время.

Хабаровский «Амур» уступил подмосковному «Витязю» в серии буллитов со счетом 2:3Фото: пресс-служба ХК "Амур"

Как говорят эксперты обмен не убил команду – Петр Кочетков и Алексей Бывальцев адаптировались в коллективе и уже приносят пользу. Из последних трех матчей «Витязь» проиграл лишь один, но то была встреча с «Авангардом». К тому же «богатыри» отлично реализуют большинство. Соперник опасный, что и говорить.

Это звание гости подтвердили на 16 минуте матча. «Витязи» как у себя дома расположились в зоне «Амура» «прощупывая» атаками защиту хозяев и ворота Евгения Аликина. Евсеенков бросал от синей линии, Йоонас Няттинен оказался в нужном месте в нужное время и подправил шайбу записав на свой счет гол. На пятнадцатой минуте Владислав Ушенин хладнокровно вышел к воротам и сравнял счет. Игра идет очень нервная, на площадке то и дело возникают потасовки, но судья пока никого не удаляет.

Хабаровский «Амур» уступил подмосковному «Витязю» в серии буллитов со счетом 2:3Фото: пресс-служба ХК "Амур"

- Начали здорово, хорошие скрести много создали опасных моментов. Йоонас здорово поборолся на пятаке отлично подставил клюшку. На площадке накал страстей отсюда и потасовки, все хотят выиграть отсюда и борьба, - отмечает Павел Колтыгин, нападающий Витязя

Второй период так же прошел в напряженной борьбе, но выйти вперед ни одной из команд не удалось, хотя моменты были – подводила реализация опасных моментов.

- Команда играет неплохо в атаке, но не хватает завершения, и они неплохо играют и мы. Нам не хватает хладнокровия, очень хочется забить. Надо так же активно играть в атаке и все будет хорошо, - комментирует Антон Лазарев, нападающий «Амура».

ДЕРЖАЛИСЬ ДО ПОСЛЕДНЕГО

В третьей двадцатиминутке на 50 минуте гости снова выходят вперед, «Амур» «нажимает», но пока ничего не получается не помогают даже удаления у гостей. Однако за две минуты до конца игры все тот же Ушенин выходит к воротам один в один, бросает из-под защитника – гол! Вновь равенство. Третий период заканчивается – овертайм!

Хабаровский «Амур» уступил подмосковному «Витязю» в серии буллитов со счетом 2:3Фото: пресс-служба ХК "Амур"

Пятиминутка вышла очень напряженной, четыре раза «тигры» бросали по воротам, но то голкипер гостей выручал, то шайба летела не туда.

Решить исход драматичного матча должна была серия буллитов. Первыми возможность отличиться получают «витязи» - Евгений Аликин отражает гол, на лед выходит Денис Голубев, бросает – мимо! Следующий удар выполняет Алексей Макеев – шайба попадает во вратаря. Следующий Кирилл Рассказов – вратарь. На льду Миро Аалтонен – Аликин спасает. Очередь Владислава Ушенин он выходт к воротам, бьет – опять не выходит. Павел Чернов бьет – вратарь. Вратарь спасает ситуацию и во время броска Томаша Зогорна и только капитан «Витязей» Александр Семин добивается успеха – 0:1, ситуацию мог бы исправить Игорь Руденков, но не выходит, 2:3 подмосковный «Витязь» выигрывает эту встречу увозя из Хабаровска два очка, «Амур» зарабатывает только одно.

Хабаровский «Амур» уступил подмосковному «Витязю» в серии буллитов со счетом 2:3Фото: пресс-служба ХК "Амур"

- Хочу поздравить всю команду, молодцы бились с первой и до последней минуты - все хотели победить, поздравляю с очень важной для нас победой. Никого персонально хвалить не хочу - все молодцы, а Семин просто сделал свою работу, - делится впечатлениями Михаил Кравец, главный тренер «Витязя».

Сейчас «Амур» берет небольшой перерыв до 6 декабря, следующую игру хабаровчане проведут так же дома с китайским «Куньлунем РС».