Детей-героев в Хабаровском крае наградили за спасенные человеческие жизни.

В Хабаровске прошла торжественная церемония награждения детей-героев. В свои 13 лет школьники совершили поистине настоящие подвиги – спасли человеческие жизни. На вручение медалей «За мужество в спасении» и «За спасение жизни» ребят пригласили в дом официальных приемов. Заслуженные награды маленьким героям вручил губернатор края Сергей Фургал.

В свои 13 лет школьники совершили поистине настоящие подвигиФото: Вячеслав РЕУТОВ

Важными персонами этого события были четыре школьника из Бикина и Эльбана. Все они проявили отвагу и действовали решительно при спасении утопающих. Например, 13-летний Владислав Артеменко вытащил друга из воды на реке Бикин. Тот опрометчиво решил прогуляться по льду и провалился. Если бы не умение друга действовать правильно в экстремальной ситуации, неизвестно, чем закончилось бы это происшествие. Владиславу вручили медаль «За мужество в спасении».

Его сверстники из Эльбана Илья Зайцев, Илья Холин и Арсений Шевчук летом вытащили из реки тонущего ребенка. Они заметили мальца с берега и бросились к нему на выручку. Когда пострадавшего вытащили на сушу, у него не прощупывался пульс. Тогда к спасению подключилась местная жительница Ольга Стешова. Она сделала непрямой массаж сердца и искусственное дыхание, смогла вернуть ребенка к жизни. Ребята тем временем вызывали скорую помощь. Школьникам вручили медали «За спасение жизни».

Свой первый жизненный экзамен ребята сдали на «отлично»Фото: Вячеслав РЕУТОВ

- Сегодня мы чествуем тех, кто совершил подвиг. Тех, кто не растерялся в трудной ситуации, проявил смелость, героизм, силу духа, несмотря на свой юный возраст. Ребята, для вас это первая и, пожалуй, самая дорогая награда. Ведь она вручается за спасение жизни. С уверенностью могу сказать, что свой первый жизненный экзамен вы сдали на «отлично». Пусть эти медали станут ориентиром в долгой и счастливой жизни, – сказал Сергей Фургал на церемонии награждения маленьких героев.

Ранее сообщалось о еще одном отважном подростке Бахтиёре Усмонове. Он не испугался и не запаниковал, когда его друг провалился в коллектор с горячей водой. Мальчик быстро сориентировался и вытащил друга. Происшествие случилось в мае этого года. Медаль «За мужество в спасении» Бахтиёр получил в Совете Федерации. На торжественной церемонии награждения ему и другим ребятам вручили ценные подарки член Совета Федерации от Хабаровского края Елена Грешнякова и начальник управления Федеральной службы войск Национальной гвардии РФ по Хабаровскому краю Сергей Краев.

На церемонии награждения всем ребятам вручили медали и ценные подаркиФото: Вячеслав РЕУТОВ

Отметим, что награждение школьников организовали в рамках Всероссийского гражданско-патриотического проекта «Дети-герои». Он стартовал в 2014 году. За время его реализации заслуженные награды получили 546 юных школьников из всех регионов России.

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