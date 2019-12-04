2019-12-05T05:10:37+03:00
Хабаровский эксперт

Новый шанс: ищем зимнюю квартиру для "Арт-бульвара" и ждем на выставке в музее

Слушайте эфир от 4 декабря 2019 на 88,3 FM
Надежда ВЫХОДЦЕВА
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Новый шанс: ищем зимнюю квартиру для "Арт-бульвара" и ждем на выставке в музееНовый шанс: ищем зимнюю квартиру для "Арт-бульвара" и ждем на выставке в музееФото: Борис КОКУРИН
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С легкой руки радио "Комсомольской Правды - Хабаровск" городским культурным событием этого лета стал проект "Арт-бульвар". Мастера-рукодельники, певцы, танцоры, профессионалы и те кто хотел попробовать свои силы нашли площадку для демонстрации своего искусства. Часть Амурского бульвара по выходным превращалась в местный Арбат. И вот сейчас Арт-бульвар ищет "зимнюю квартиру". Об этом мы разговаривали с организатором проекта Натальей Литвиновой.

Новый шанс: ищем зимнюю квартиру для "Арт-бульвара" и ждем на выставке в музее Фото: Сергей ПЯТКОВ

Новый шанс: ищем зимнюю квартиру для "Арт-бульвара" и ждем на выставке в музееФото: Сергей ПЯТКОВ

"А почему бы и нет" - название выставки, которая открывается в 17 часов в четверг 5 декабря в Гродековском музее. Сейчас там идёт монтаж работ в технике энкаустика и коллажи Светланы Тикановой. Что такое энкаустика? Почему такое название выставки? Почему выбран именно этот музей? На эти и другие вопросы в студии радио "Комсомольская Правда" ответила автор Светлана Тиканова.

Новый шанс: ищем зимнюю квартиру для "Арт-бульвара" и ждем на выставке в музее Фото: Сергей ПЯТКОВ

Новый шанс: ищем зимнюю квартиру для "Арт-бульвара" и ждем на выставке в музееФото: Сергей ПЯТКОВ

эксперт 4_12_2019

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ИСТОЧНИК KP.RU

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