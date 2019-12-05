2019-12-07T05:12:39+03:00
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Хабаровчане сразились за кубок бармена на Дальневосточном турнире

Прямой эфир 6 декабря на частоте 88,3 FM
Константин ТЕРЕХОВУльяна КОСКИНАЭдуард ГРИЩУК
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Хабаровчане сразились за кубок бармена на Дальневосточном турниреХабаровчане сразились за кубок бармена на Дальневосточном турниреФото: Борис КОКУРИН
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Уже который год подряд в Хабаровске проходит Дальневосточный кубок барменов. В этом году любой желающий смог показать свое мастерство. В гостях радио «Комсомольская правда»-Хабаровск» - Вадим Мурашкин, официальный представитель Барменской Ассоциации России в Хабаровском крае и победитель Дальневосточного кубка барменов, лучший бармен миксолог Дальнего Востока Михаил Максимов. В 9 утра поговорили о конкурсе, новом статусе и, где научиться в Хабаровске барменскому искусству.

Хабаровчане сразились за кубок бармена на Дальневосточном турнире Фото: Сергей ПЯТКОВ

Хабаровчане сразились за кубок бармена на Дальневосточном турниреФото: Сергей ПЯТКОВ

Конкурс барменов 06_12_19

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ИСТОЧНИК KP.RU

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