В Хабаровском крае основы предпринимательства преподают в школах

Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» - это своего рода ранняя профориентация, которая помогает выявить у подростков коммерческую жилку. Те, кому это неинтересно, в накладе не останутся: знания в области маркетинга, экономики и менеджмента в наше время лишними не будут. А те, кто обнаружит у себя способности к предпринимательской деятельности, получат базу: знания и мотивацию для развития нужных компетенций. Ребятам показывают, как мыслить бизнес-категориями, как можно заработать даже в юном возрасте, рассказывают о классических ошибках начинающих бизнесменов.

Примечательно, что с ребятами занимаются не теоретики, а практики – действующие предприниматели с многолетним опытом. Одно занятие - это насыщенный объем информации: тренинг по генерации бизнес-идей, лекция о маркетинге, менеджменте и работе в команде.

- На уроках мы объясняем ребятам: чтобы иметь капитал, нужно хорошо поработать. Для некоторых учеников это становится откровением, не все знают, что деньги просто так не достаются, - поделился Алексей Демьянов, тренер программы, предприниматель. - Наша задача, как тренеров программы, показать, как бизнес работает в реальной жизни, какие этапы и трудности юным предпринимателям придется преодолеть. Мы хотим показать ребятам возможность как делать то, что тебе нравиться, и при этом приносить пользу обществу и прибыль – себе. Сейчас не каждый может найти работу по душе, есть у подрастающего поколения склонность к независимости, желание самому управлять своей жизнью. Собственный бизнес как раз дает возможность самореализации.

Итогом обучения становится деловая игра: школьники разделяются на группы и, на основе полученных знаний и придуманных идей, строят свой первый стартап. Не у всех получаются жизнеспособные проекты, но это абсолютно нормально. Едва ли не каждый первый ныне успешный бизнесмен хотя бы раз переживал неудачи. Подобный «неуспех» дает отличную закалку на будущее: проигрывает тот, кто не пытается.