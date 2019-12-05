2019-12-05T09:57:31+03:00
Экономика

В Хабаровском крае основы предпринимательства преподают в школах

В этом году программы и проекты, направленные на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность, реализуются в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»
СВЕТЛАНА ГАВРИЛОВА
Поделиться:
В Хабаровском крае основы предпринимательства преподают в школахВ Хабаровском крае основы предпринимательства преподают в школах
Изменить размер текста:

Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» - это своего рода ранняя профориентация, которая помогает выявить у подростков коммерческую жилку. Те, кому это неинтересно, в накладе не останутся: знания в области маркетинга, экономики и менеджмента в наше время лишними не будут. А те, кто обнаружит у себя способности к предпринимательской деятельности, получат базу: знания и мотивацию для развития нужных компетенций. Ребятам показывают, как мыслить бизнес-категориями, как можно заработать даже в юном возрасте, рассказывают о классических ошибках начинающих бизнесменов.

Примечательно, что с ребятами занимаются не теоретики, а практики – действующие предприниматели с многолетним опытом. Одно занятие - это насыщенный объем информации: тренинг по генерации бизнес-идей, лекция о маркетинге, менеджменте и работе в команде.

- На уроках мы объясняем ребятам: чтобы иметь капитал, нужно хорошо поработать. Для некоторых учеников это становится откровением, не все знают, что деньги просто так не достаются, - поделился Алексей Демьянов, тренер программы, предприниматель. - Наша задача, как тренеров программы, показать, как бизнес работает в реальной жизни, какие этапы и трудности юным предпринимателям придется преодолеть. Мы хотим показать ребятам возможность как делать то, что тебе нравиться, и при этом приносить пользу обществу и прибыль – себе. Сейчас не каждый может найти работу по душе, есть у подрастающего поколения склонность к независимости, желание самому управлять своей жизнью. Собственный бизнес как раз дает возможность самореализации.

Итогом обучения становится деловая игра: школьники разделяются на группы и, на основе полученных знаний и придуманных идей, строят свой первый стартап. Не у всех получаются жизнеспособные проекты, но это абсолютно нормально. Едва ли не каждый первый ныне успешный бизнесмен хотя бы раз переживал неудачи. Подобный «неуспех» дает отличную закалку на будущее: проигрывает тот, кто не пытается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Столица громко заявит стране: твой малый бизнес велик
В Москве 11декабря на площадке спорткомплекса «ВТБ Арена» пройдет итоговый в этом году Всероссийский предпринимательский форум «Мой бизнес», который завершит серию из 25 аналогичных мероприятий в рамках национального проекта по поддержке предпринимателей
Крымский навигатор в мире малого и среднего бизнеса
Крым стал одним из первых регионов, где бизнесменам начали оказывать поддержку по принципу «единого окна». В апреле 2018 г. открылся Дом предпринимателя в Симферополе, а спустя год на его базе запустили центр оказания услуг «Мой бизнес"
Белгород, предпринимательский лифт работает. Входи, едем вверх!
У представителей малого и среднего бизнеса в Белгородском регионе появился надежный, дружелюбный, компетентный и обладающий большими возможностями деловой партнер. С 1 сентября 2019 года в Белгороде, на улице Королева, 2а, работает центр «Мой бизнес»
Надежное плечо: на что могут рассчитывать предприниматели Рязани
Директор регионального центра «Мой бизнес» Лариса Сидоренко рассказала «Комсомолке», насколько господдержка может быть полезной и эффективной. И показала десятки успешных примеров помощи государства нашим предпринимателям
В успешный бизнес - с господдержкой
Тамбовчане распробовали, каково это - развивать свое дело, имея в своем распоряжении финансовые, консультационные и образовательные ресурсы, предлагаемые государством. Тысячи предпринимателей уже обратились за услугами центра «Мой бизнес»
Новости 24
Хабаровчанин заявил об исчезновении супруги и стал подозреваемым в убийстве
В Комсомольске во время метели погиб рыбак
В Хабаровском крае за неделю больше шести тысяч человек заболели ОРВИ
Два гаража сгорели во дворе многоквартирника в ЕАО
Путешественников из Хабаровского края предупреждают о бубонной чуме в Китае
ВТБ открыл сервис оплаты по QR-коду через СБП
Пьяная автолюбительница устроила аварию на перекрестке в Хабаровске
Москвичей на Новом Арбате покормили рыбой и медом из Хабаровского края
В Хабаровске пройдет ярмарка вакансий для водителей
В Хабаровском крае река изменила русло и смыла полкладбища
В Хабаровске утвердили проект самого большого в России аквапарка
В столовой биробиджанской школы начали вскрывать полы
В Хабаровске авиадебошир пытался ударить девушку и рвался в кабину пилотов
В ЕАО одобрили ледовую переправу между селом Нижнеленинское и Тунцзяном
Четырех детей отправили из Хабаровска в Корею на бесплатные операции на сердце