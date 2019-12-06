2019-12-06T03:19:58+03:00
Общество

Циклон на севере Хабаровского края почти выполнил план по осадкам

В начале декабря в Николаевском районе выпало 89 процентов снега от месячной нормы
Ольга КИВА
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Циклон на севере Хабаровского края почти выполнил план по осадкам ФОТО: Администрация Николаевского-на-Амуре районаЦиклон на севере Хабаровского края почти выполнил план по осадкам ФОТО: Администрация Николаевского-на-Амуре района
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Хабаровский край 3-4 декабря оказался во власти циклона. Непогода принесла с собой снегопады, местами была метель. Также на севере региона отмечали сильный ветер. К слову, в Николаевском районе он не стихал в том числе и 5 декабря.

- За время циклона на севере региона выпало 89 процентов от месячной нормы осадков. Толщина снежного покрова в Николаевском районе составляет 81 сантиметр, в Комсомольске-на-Амуре 62 сантиметра, - рассказали в управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Напомним, в связи с плохими погодными условиями в Хабаровском крае ввели ограничения на трассах «Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре» и «Селихино – Николаевск-на-Амуре» на движение пассажирских автобусов. В первом случае запрет уже сняли – с 5 декабря общественный транспорт курсирует в обычном режиме. На дороге «Селихино – Николаевск-на-Амуре» ограничение все еще действует. Пока идут работы по ликвидации последствий циклона.

ПЕРЕЖИЛИ НЕПОГОДУ

Из-за плохих метеоусловий пришлось внести корректировки в образовательный процесс. Ранее сообщалось, что в школах Николаевского и Ульчского районов отменили занятия. В поселке Многовершинный Николаевского района не работал детский сад, а в Комсомольском районе приостановили подвоз детей по всем маршрутам.

Из-за плохих метеоусловий пришлось корректировать работу учебных заведений ФОТО: Администрация Николаевского-на-Амуре района

Из-за плохих метеоусловий пришлось корректировать работу учебных заведений ФОТО: Администрация Николаевского-на-Амуре района

Были и отключения электричества в поселке Маго и микрорайоне «Майский» в Николаевске-на-Амуре. Причина тому - повреждения линий электропередач. Неполадки оперативно устранили.

На борьбу с последствиями циклона в Николаевском районе вышли 70 человек, и это без учета дворников и работников прочих компаний, которые чистят прилегающие территории и дворы. Также в чистке городских дорог задействовали 12 единиц техники, межпоселенческих - 13.

В Комсомольске-на-Амуре снег убирали больше пяти с половиной тысяч горожан Фото: Администрация Комсомольска-на-Амуре

В Комсомольске-на-Амуре снег убирали больше пяти с половиной тысяч горожанФото: Администрация Комсомольска-на-Амуре

В Комсомольске-на-Амуре снег убирали больше пяти с половиной тысяч горожан. Среди них были студенты вузов, ссузов и профессиональных учебных заведений. Глава города Александр Жорник не остался в стороне и наводил порядок вместе со всеми.

ПРОГНОЗ НА БЛИЖАЙШИЕ ДНИ

Синоптики сообщают, что 6-8 декабря усилится влияние сибирского антициклона. Это значит, что возможно будут снегопады, местами ожидается небольшой снег. Порывистый ветер сохранится на побережье и по долинам рек. Температура ночью будет в пределах -17 -22, а днем -12 -17, местами -18 -23.

В краевой столице до конца недели сохранится холодная декабрьская погода со свежим ветром. Снегопадов не ожидается, лишь днем 7 декабря пройдет небольшой снег. Ночные температуры останутся в пределах -17 -22 градусов, дневные от -13 до -18 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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