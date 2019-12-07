2019-12-07T09:15:53+03:00
Общество

Трогательная история тигренка Жорика, написанная школьницей из Хабаровского края, поразила читателей в Москве

Первыми творчество Дарьи Плугатыревой оценили члены Всероссийского конкурса «Лучший урок письма»
Ольга КИВА
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Письмо с историей тигренка, написанное школьницей из Хабаровского края, поразило читателей в Москве Фото: Министертсво образования Хабаровского краяПисьмо с историей тигренка, написанное школьницей из Хабаровского края, поразило читателей в Москве Фото: Министертсво образования Хабаровского края
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Школьница из поселка Сидима района имени Лазо стала одной из финалисток Всероссийского конкурса «Лучший урок письма». Творческое соревнование ежегодно проводят с целью возродить российские традиции эпистолярного жанра, сконцентрировать внимание школьников на ценностях родного языка. Пятиклассница из Хабаровского края написала трогательную историю тигренка Жорика.

В своем произведении она смогла раскрыть уникальность природы Дальнего Востока. Ее письмо заметили из почти 70 тысяч работ. Дарью и еще 95 школьников из других регионов, оказавшихся в числе лидеров конкурса, объединяет культура письменной речи и умение быть интересными читателю.

- Ребятам предложили написать письмо-сочинение на одну из предложенных тем. Дарья решила, что ей интереснее тема «У меня дома живет амурский тигр». Создавать текст ей помогала учитель музыки из ее же школы в поселке Сидима Татьяна Васильевна Сава-Завадская, - рассказали в краевом министерстве образования.

За интересную историю о тигренке Жорике, маму которого погубили охотники, Дарью наградили специальным призом от Центра «Амурский тигр». Девочка стала обладательницей подарочных изданий о сохранении дикой природы края.

Напомним, что в Хабаровском крае конкурс «Лучший урок письма» проводят с 2011 года, а Всероссийский конкурс «Лучший урок письма» включен в План мероприятий по реализации Концепции информационной безопасности детей на 2018-2020 годы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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