2019-12-08T06:44:50+03:00
Происшествия

Пожар тушили этой ночью в крупном развлекательном комплексе Биробиджана

Площадь возгорания составила более трехсот квадратных метров
Евгения МОЛОТОВА
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Возгорание зафиксировали около полуночи. Фото: ГУ МЧС по ЕАОВозгорание зафиксировали около полуночи. Фото: ГУ МЧС по ЕАО
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Сообщение о возгорании в торгово-развлекательном центре «Гигант» поступило на пульт дежурного пожарной охраны МЧС около полуночи. По сообщению очевидцев, эпицентр пожара находился на первом этаже трехэтажного здания.

- Сейчас проезжали мимо «Гиганта», там дым коромыслом, - поделилась впечатлениями в социальной сети биробиджанка Светлана. – Окна выбивают. Все пролеты, все лестницы в дыму. На втором этаже, где «Самбери» тоже все горит.

Экстренные службы отреагировали на сообщение с похвальной скоростью.

- На место происшествия оперативно выехали пожарные расчеты 1 и 8 пожарно-спасательных частей, всего 5 единиц техники, 20 человек личного состава, - сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по ЕАО. - Также прибыла оперативная группа под руководством начальника главного управления МЧС России по Еврейской автономной области Романа Бойко, группа электриков и сотрудники полиции. Пожар был локализован и полностью потушен в 7:55 утра. Пострадавших нет.

Начальник главного управления МЧС России по Еврейской автономной области Роман Бойко лично прибыл на место. Фото: ГУ МЧС по ЕАО

Начальник главного управления МЧС России по Еврейской автономной области Роман Бойко лично прибыл на место. Фото: ГУ МЧС по ЕАО

Сотрудники пожарной охраны работали всю ночь.

Площадь возгорания специалисты оценивают в 300 – 350 квадратных метров. Зданию нанесен серьезный урон. Отметим, это уже третий серьезный пожар в торговых центрах столицы ЕАО. В середине сентября возгорание произошло в ТЦ «Великан», а в конце октября пожар случился в ТЦ «Бира-Сити». В обоих случаях возгорания произошли ночью, обошлось без жертв.

Сейчас торговый центр "Гигант" закрыт для проведения восстановительных работ. В ближайшее время состоится встреча с арендаторами для координации усилий по скорейшему возобновлению деятельности в прежнем режиме. С причинами ЧП будут разбираться сотрудники правоохранительных органов.

Пожарные оперативно прибыли к месту возгорания. Фото: ГУ МЧС по ЕАО

Пожарные оперативно прибыли к месту возгорания. Фото: ГУ МЧС по ЕАО

Губернатор ЕАО Александр Левинталь дал поручение главному управлению МЧС по ЕАО поручение организовать проверку пожарной безопасности в местах массового скопления людей. Также глава региона проведет встречи с представителями крупных торговых сетей на предмет сохранения ассортимента и объема предлагаемых к реализации товаров с учетом приостановки работы крупной торговой площадки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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