Браконьеры под прицелом: как в Хабаровском крае борются с незаконной торговлей дериватами

В Красную книгу, как известно каждому, попадают непростые животные и растения. А лишь те, которые находятся на грани исчезновения. Но вот только браконьеров этот факт мало волнует, ведь для них главное получить прибыль, например, с убитого тигра. Ведь шкура такого животного будет стоит баснословной суммы. В гостях - помощник прокурора Индустриального района Карина Бурдо и старший помощник прокурора Индустриального района Анна Григоренко. В 9 утра поговорили о наказании браконьеров, узнали, какая работа проводится для закрытия сайтов, на которых торгуют шкурами, рогами и другими дериватами. Кроме того, подняли темы загрязнения окружающей среды автосервисами и несанкционированных свалок.

Браконьеры под прицелом: как в Хабаровском крае борются с незаконной торговлей дериватамиФото: Сергей ПЯТКОВ