2019-12-10T05:32:30+03:00
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Увидимся в Новом году: хабаровская краевая филармония делится планами на 2020

Прямой эфир 10 декабря на частоте 88,3 FM
Константин ТЕРЕХОВУльяна КОСКИНАЭдуард ГРИЩУК
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Увидимся в Новом году: хабаровская краевая филармония делится планами на 2020Увидимся в Новом году: хабаровская краевая филармония делится планами на 2020Фото: Борис КОКУРИН
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В 9 утра в гостях радио «Комсомольская правда»-Хабаровск» - заместитель гендиректора по творческому развитию краевой филармонии Александр Веретенников. Узнали, какими событиями отметился 2019 в жизни филармонии, кто прибыл в полку, а также какую программу готовят сотрудники для жителей в преддверии Нового года. И, конечно, заглянули немного в 2020.

Увидимся в Новом году: хабаровская краевая филармония делится планами на 2020 Фото: Сергей ПЯТКОВ

Увидимся в Новом году: хабаровская краевая филармония делится планами на 2020Фото: Сергей ПЯТКОВ

Александр Веретенников

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ИСТОЧНИК KP.RU

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