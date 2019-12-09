Выплаты на второго ребенка в Хабаровске 2019-2020: виды финансовой помощи родителям

Семьи могут рассчитывать на господдержку в виде выплаты на второго ребенка в Хабаровске 2019-2020. Отметим, что в Хабаровском крае с 2020 года планируют ввести новые формы финансовой помощи. В нашем обзоре подборка пособий – виды, суммы и порядок оформления.

ВИДЫ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ РОДИТЕЛЕЙ

Родители могут рассчитывать на единовременную выплату при рождении второго ребенка и последующих детей в сумме пять тысяч рублей. Полагается и федеральный маткапитал, сумма которого в 2019 году составит 453 тысячи 26 рублей, в 2020 году - 466 тысяч 617 рублей. Также с 1 февраля 2019 года есть новые выплаты на второго ребенка в Хабаровском крае. Среди них:

- Ежемесячное пособие по уходу за вторым ребенком и последующими детьми - 7 тысяч 865 рублей 87 копеек – по уходу за вторым ребенком и последующими детьми.

- Ежемесячные выплаты на второго ребенка и последующими детьми в связи с ликвидацией предприятия - 7 тысяч 865 рублей 87 копеек по уходу за вторым ребенком и последующими детьми.

- Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву – 33 тысячи 217 рублей 16 копеек.

- Краевой материнский (семейный) капитал - 135 тысяч 907 рублей 8 копеек. В 2020 году сумма составит 141 тысячи 72 рубля 3 копейки.

ОФОРМЛЕНИЕ ВЫПЛАТЫ НА ВТОРОГО РЕБЕНКА В ХАБАРОВСКЕ 2019-2020

Получить сертификат регионального маткапа можно в любое время со дня рождения ребенка. Для оформления нужно предоставить документы:

- паспорт одного из родителей для подтверждения личности и места жительства на территории края в течение одного года на дату рождения второго ребенка;

- документы, подтверждающие рождение детей.

Заявления о назначении прочих выплат принимают в центрах социальной поддержки населения по месту жительства или в филиалах МФЦ. Также можно направить документы почтой или через Портал государственных и муниципальных услуг края.

Более подробная информация по телефону «горячей линии» 32-64-93. Звонки принимают в в рабочее время.