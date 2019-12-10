2019-12-12T00:57:24+03:00
Хабаровский эксперт

Круглый стол: единая биометрическая система в Хабаровском крае

Прямой эфир 11 декабря на частоте 88,3 FM
Константин ТЕРЕХОВУльяна КОСКИНА
Поделиться:
Круглый стол: единая биометрическая система в Хабаровском краеКруглый стол: единая биометрическая система в Хабаровском краеФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Россиянам становятся доступными все больше услуг в цифровом формате. Это стало возможным благодаря применению биометрических данных граждан. Что такое единая биометрическая система, какие типы биометрии выбраны для банков, готовы ли люди к новшествам. Об этом и не только говорили с гостями студии радио «Комсомольская правда»-Хабаровск»: руководитель направления Департамента прикладных проектов компании «Ростелеком» Анастасия Димитрова и управляющий Хабаровским областным центром Почта Банка Вячеслав Ермилов.

Круглый стол: единая биометрическая система в Хабаровском крае Фото: Сергей ПЯТКОВ

Круглый стол: единая биометрическая система в Хабаровском краеФото: Сергей ПЯТКОВ

Круглый стол: единая биометрическая система в Хабаровском крае Фото: Сергей ПЯТКОВ

Круглый стол: единая биометрическая система в Хабаровском краеФото: Сергей ПЯТКОВ

Тема Дня Биометрия 11_12_19

00:00
00:00

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
Региональная студия 8 (4212) 75-25-05+7 (909) 852-33-22+7 (909) 852-33-22
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
В Хабаровском крае на мусоре сделают прибыльный бизнес
В Хабаровский край пришел снежный и ветреный циклон из Приморья
С полсотни хабаровских школьников получат паспорта в День Конституции
В Хабаровске осудят начальника из «Водоканала», погоревшего на взятках
В Еврейской автономии остро встал вопрос неоплачиваемой населением коммуналки
Жильцы многокварирника в Хабаровске «потеряли» дверь в подъезде
Огнеборец в Хабаровском крае прополз сквозь узкую пожарную лестницу
Хабаровские школьники создают виртуальные новогодние открытки
В Биробиджане из-за пакета с «бомбой» эвакуировали школу №8
Погода в Хабаровске на 12 декабря 2019 года: днем до -16, без осадков
Комсомольчан озадачили сообщением о приватизации «Горводоканала»
На особо аварийные перекрестки в Хабаровске потратят больше 100 миллионов рублей
В Комсомольске лиса сбежала после неудачной попытки познакомиться с человеком
Продолжению строительства нового терминала в аэропорту Хабаровска дали «зеленый свет»
Поваров и кондитеров в Хабаровске обучают в новых мастерских
Число экспортно ориентированных компаний МСП выросло на 20% с начала года – Россельхозбанк
Житель Амурска получил уголовное дело в придачу к взятому кредиту
Папа известного на всю страну тигра Амура устроил фотоссессию под Хабаровском
Family office ВТБ признан лучшим в России
Из мусора в Хабаровском крае начнут извлекать пользу
Члены молодежной палаты при Законодательной думе Хабаровского края и депутаты приняли участие в донорской акции «Никто, кроме человека!»
В Биробиджане ответили горожанам, обратившимся за помощью к Владимиру Путину
ВТБ: новая линейка пакетов услуг РКО привлекла более 60 тысяч клиентов