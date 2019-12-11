Пациент всегда прав: какие проблемы хабаровчан решают страховые представители

Не каждый пациент знает к кому обратиться с вопросами о качестве обслуживания в поликлиниках. Это связанно с отсутствием знаний законодательства. Поэтому каждый застрахованный гражданин может обратиться к страховым представителям. В гостях радио «Комсомольская правда-Хабаровск» - директор Хабаровского филиала АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед» Нелли Лазерко. С 9.30 обсудили, для чего нужны страховые представители и какова их роль в системе ОМС, а также затронули тему диспансеризации.

Пациент всегда прав: какие проблемы хабаровчан решают страховые представителиФото: Сергей ПЯТКОВ