Больше полугода радио «Комсомольская правда»-Хабаровск» пыталось собрать в студии всех участников мужского квартета «Триумф». И вот, 12 декабря, ребята должны были наконец-то порадовать нас полным составом, но увы. Зато увидеть всех солистов вы сможете 14 декабря в Городском дворце культуры. Там пройдет концерт мужского квартета «Триумф».

Мужской квартет «Триумф» на радио «Комсомольская правда»-Хабаровск»Фото: Сергей ПЯТКОВ