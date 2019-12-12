Санаторий «Уссури» в Хабаровском крае выздоравливает после финансового инфаркта

История многострадального санатория «Уссури» вполне может закончиться благополучно. Напомним, чуть больше года назад стало известно о том, что здравница в селе Бычиха, которая работала исправно 57 лет, находится в состоянии банкротства. Между тем, люди приезжали сюда не только на отдых. Перенесших тяжелые заболевания, операции и травмы пациентов ставили на ноги благодаря мощной системе реабилитации. В последние годы в санатории перестали принимать даже пациентов по ОМС. У учреждения практически случился финансовый инфаркт, помощь требовалась ему самому.

ТРУДНЫЕ ВРЕМЕНА И ПЛАНЫ НА ЗДРАВНИЦУ

Последнего пациента из санатория выписали 30 сентября 2018 года. С того времени судьбу здравницы решали на уровне правительства края. Региональные власти предлагали обустроить в высвободившихся помещениях центр поддержки одаренных детей и молодежи или медико-реабилитационный центр. Однако жители края не согласились с первым вариантом и ратовали за сохранение основного профиля учреждения. Все-таки одаренных детей в крае куда меньше, чем тех, кому нужно санаторно-курортное лечение.

Нужно было еще разобраться с долгами по зарплате. В правительстве края выкупили «Уссури», а вместе с санаторием приняли и обязательства по расчету работников. Летом 2019 года на счета бывшим сотрудникам перевели в общей сложности около 16 миллионов рублей. Зарплату за январь-ноябрь 2018 года получил 151 человек.

В регионе дорабатывают план развития санатория «Уссури» ФОТО: Администрация санатория

Дальше по плану спасения здравницы перевод в краевую собственность. Власти региона уже выделили 64 миллиона рублей для взноса в уставной капитал этого акционерного общества. Эта мера позволит погасить имеющуюся кредиторскую задолженность. После этого решат вопрос о завершении перехода учреждения под управление края.

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ

На сегодняшний день в регионе дорабатывают план развития санатория «Уссури». Как ранее было сказано, учреждение продолжит работать по профилю. В планах использовать привозные природные лечебные ресурсы, а именно грязи, азотно-кремнистые термальные воды. Есть вероятность, что добавят такие сервисы, как СО2-ванны, жемчужные ванны, физиотерапию, кислородотерапию, баротерапию.

- Рассматривают и возможность наладить работу здравницы по направлениям кардиологии и неврологии. Но все перечисленное будет зависеть от объема финансирования, необходимого для модернизации учреждения, - поделились планами в министерстве здравоохранения Хабаровского края.

Напомним, в сохранении санатория «Уссури» большую роль сыграло мнение самих местных жителей. Так, участники соцопроса самостоятельно решили судьбу учреждения, высказавшись в пользу создания на базе «Уссури» центра медицинской реабилитации. К слову, форму собственности акционерного общества для управления менять не собираются. Впереди работа по поиску инвестора, который взялся бы за восстановление и модернизацию здравницы.