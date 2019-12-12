2019-12-12T05:51:09+03:00
Общество

День Конституции отмечают сегодня в Хабаровском крае

На всей территории региона пройдут торжественные мероприятия и приемы граждан
Евгения МОЛОТОВА
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День принятия Основного закона России это время, когда граждане могут напрямую пообщаться с руководством своей страны.День принятия Основного закона России это время, когда граждане могут напрямую пообщаться с руководством своей страны.Фото: Правительство Хабаровского края
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День принятия Основного закона России - это время, когда граждане могут напрямую пообщаться с руководством своей страны. Общественные приемы в этот день проходят практически во всех министерствах и ведомствах. Хабаровский край не стал исключением из этого неписанного правила. Весь управленческий аппарат региона готовится выслушать обращения жителей края.

- Сегодня с 12 до 20 часов уполномоченные лица государственных и муниципальных органов власти проведут личный прием граждан, - проинформировали в пресс-службе краевого правительства. – Мы готовы организовать общение в формате видео или аудиосвязи в случае необходимости обращения к уполномоченным лицам, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов.

В рамках единого дня приема граждан встречи с населением проведет и губернатор Хабаровского края. Сергей Фургал примет всех желающих в приемной хабаровского «белого дома» с 12 до 20 часов, в кабинете 106.

ОТМЕТИМ ТОРЖЕСТВЕННО

Несмотря на свой торжественный статус, День Конституции вот уже 15 лет остается обычным рабочим днем. В 2004 году депутаты Государственной думы проголосовали за исключение этого праздника из числа выходных. Тем не менее памятную дату отмечают торжественными мероприятиями, акциями и концертами. В краевой столице в этом году центром проведения торжеств по случаю дня рождения Главного закона государства станет набережная стадиона имени Ленина.

- Запланировано проведение праздничной программы на сцене возле колеса обозрения, - рассказали в пресс-службе краевого правительства. - Концертная программа начнется с 18 часов. Для жителей и гостей города выступят лучшие творческие коллективы, состоится молодежный флешмоб, викторина с ценными призами. Будет организована раздача солдатской каши и горячего чая. На «народном катке» состоятся выступления фигуристов.

Ко Дню Конституции также приурочен ряд патриотических акций, в числе которых конкурсы рисунков и сочинений, районные олимпиады, тематические фотовыставки.

В читальном зале Госархива Хабаровского края пройдет выставка «Основной закон страны». В экспозиции представлены Конституция РСФСР 1918 года, первая Конституция СССР, принятая в 1924 году и 1936 году, а также Конституция 1977 года, действовавшая до распада Советского Союза. Документы о всенародном обсуждении главного закона страны - современной Конституции 1993 года - наглядно иллюстрируют процессы, происходящие в стране в этот период. Адрес: Хабаровск, улица Запарина, 75, со вторника по субботу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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