В Хабаровске пожарные отстояли один из крупнейших торговых центров Дальнего Востока от условного огня

«Броско Молл» в Хабаровске открыли в середине ноября, и пожарные еще ни разу не тестировали его сотрудников на действия в чрезвычайной ситуации. «Броско» - это один из крупнейших торгово-развлекательных центров в регионе с массовым пребыванием людей. Как утверждают специалисты, сложно сконфигурированное внутри здание рассчитано на одновременное пребывание шести тысяч покупателей и еще тысячи человек персонала.

В Хабаровске пожарные отстояли один из крупнейших торговых центров Дальнего Востока от условного огняФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Представьте, что произойдет, если в каком-нибудь из помещений ТРЦ вспыхнет огонь? Как это бывает, видно было по записям камер видеонаблюдения печально знаменитой «Зимней вишни». Минута - и все затягивает ядовитым черным дымом, из которого уже не выбраться. Моментально теряется ориентация в пространстве, люди паникуют, теряют сознание от продуктов горения и погибают. Не случайно таким пожарам присваивается повышенный номер. В такие минуты все зависит от быстроты и слаженности действий пожарных расчетов и того, насколько качественно обучен персонал центра.

Первые учения в «Броско» прошли в облегченном варианте, по легенде учений пожар произошел на третьем этаже в одном из торговых отделов еще до открытия центра. Это существенно облегчило пожарным доступ к зданию (кто был на парковке центра, тот поймет) и эвакуацию персонала, все-таки эвакуировать продавцов и охрану - это не семь тысяч человек выводить на улицу. Тем не менее, по той же легенде, двое сотрудников не успели выйти и остались в задымленном помещении.

В Хабаровске пожарные отстояли один из крупнейших торговых центров Дальнего Востока от условного огняФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Всего несколько десятков минут понадобилось пожарным для того, чтобы прибыть на место происшествия. Тут же звенья дымогазозащитной службы отправились на разведку – их задача обойти все помещения и найти оставшихся людей. Условных пострадавших нашли достаточно быстро. На них надели специальные маски, которые подключили к дыхательным аппаратам, и вывели наружу. Пока людей эвакуировали, пожарные нашли очаг возгорания и ликвидировали его.

В Хабаровске пожарные отстояли один из крупнейших торговых центров Дальнего Востока от условного огняФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

- Сложность тушения пожаров на таких объектах – это скопление большого количества людей на огромных площадях. Необходимо максимально быстро эвакуировать всех и произвести разведку, чтобы в здании никого не осталось, - отметил Денис Рагозин, начальник 21 пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. – Проведенная сегодня тренировка была первой на данном объекте.

В Хабаровске пожарные отстояли один из крупнейших торговых центров Дальнего Востока от условного огняФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Не обошлось без недочетов, по ним специалисты проведут детальный разбор вместе с администрацией развлекательного центра. Это первая, но далеко не последняя тренировка пожарных в «Броско», проходить они будут регулярно, - пообещали в ведомстве.